Klárika is készül

Jut eszembe, Gyurcsányné tavaly is előállt egy „szívszorító” nyugdíjas történettel. „Egy idős, anyagi gondokkal küzdő asszony a piacon gyümölcsöt válogatott, és látszott, azon vívódik, mit tegyen a kosárba. A szívem szakadt meg, azt számolgatta, tud-e venni az unokáinak.” (Jó lett volna, ha Klárika megkérdezi, és mit vitt az unokájának akkor, amikor a Gyurcsány-kormány elvette a tizenharmadik havi nyugdíjat? Azt, amit nemrég épített vissza az Orbán-kormány. ) Ez a komment is tetszik: „Készülnek, Klárika? Mi is, mert a rendszerváltás csak félig sikerült.”