„Nulla fideszes képviselő jött be a parlament rendkívüli ülésére az elmúlt harminc év legnagyobb válsága közepén” – kesereg közösségi oldalán Szabó Tímea. A párbeszédes honanyát legjobban az háborítja fel, hogy Orbán Viktor ráadásul elment nyaralni. Volt képe nyaralni menni! (Ráadásul a horvát tengerpartra utazott, ahol már le is fotózták egy virágos ingben. Ész megáll!) „A Párbeszéd és az ellenzék viszont itt van – nyugtat meg Tímea asszony –, mi benyújtottuk ezeket a problémákat megoldó javaslatainkat.” Azt elfelejtette hozzátenni, az ellenzékiek közül sem volt ott mindenki, a hangadók némelyike is otthon maradt: Gyurcsány, Jakab, Tordai… Magam hajlok arra, amit az egyik kommentelő ír: „Azért találták ki ezt az ülést, mert a hídfoglalások a visszájára fordultak, a kormánybuktatónak szánt hőbörgések meg szimpla kabarévá lettek.” „Orbán inkább nyaral! – süvíti a haragos delnő.