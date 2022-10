Újabb Geréb

Nagyot szólt az is, amikor Déri ember nemes egyszerűséggel elvette a helyi rendvédelmi dolgozók év végi jutalmát, akárcsak a fiatal házasok lakástámogatását – húszéves, pártokon és választásokon átívelő hagyományt dobott a kukába. Egy időben beszédtechnika-órákra is járt. A havi 550 ezres számlát Újpest közönsége állta, bár erről nem volt szó annak idején a választási kampányban. Sokak szerint ennyi pénzért beszélni tudó polgármestert is szerezhettek volna. Igaz, „teljesített” is. Leaszfaltoztatta a 250 méter hosszú Templom utcának azt a 12 méteres szakaszát, ahol a DK-s Varju László képviselői irodája áll. Ez mára már közös út.

Borítókép: Déri Tibor (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)