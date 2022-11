Harapós Baranyi

A médiaszakértő asszonyka Szalai Szilárdnak, a PestiSrácok újságírójának címezte ars poeticáját, aki előzőleg a válasz reményében kérdést tett fel neki a kerületben lakók problémáiról.

A két házigazda műsorvezető, Kárász Róbert és Krug Emília egymás szavába vágva próbálta menteni a kínos helyzetet. Kárász a szerkesztői szabadságra hivatkozott, arra, ők minden társadalmi csoportot, politikai irányzatot meg kívánnak szólaltatni, ennek részeként érkezett a PestiSrácok munkatársa is. Ám a haragos delnőt ez nem hatotta meg, közölte, be se jött volna a stúdióba, ha tudja, Szalai is ott lesz.

– Csodálom, hogy az ATV egyáltalán beenged ide ilyen embereket – tette hozzá fitymálón Krisztinánk. (Ezt a mondatot kétszer is végighallgattam. Hűha! – P. Gy.) Én meg azt csodáltam, hogy a leteremtett és megdöbbent műsorvezetők milyen végtelen türelemmel hallgatták végig a Külső-Ferencvárosból érkezett harapós vendéget. Nem beszélve a lepropagandistázott Szalai Szilárdról, aki egyébként a legvégén közölte: ő a rakásnyi valótlan vád ellenére sem haragszik a civilizációból kiiratkozó kerületvezetőre. (Inkább sajnálja.) Hősnőnk egyébként pár napja Vlagyimir Putyinnak is beolvasott. „Elnök úr, honfitársai érthető módon szégyenkeznek Ön miatt”.

Engem igazából az érdekel: mit érezhetnek most a 2019-ben Baranyira szavazók?