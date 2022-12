Orbánt kóstolgatja

Eddigi munkásságát szemlélve Gelencsér Ferencet sem az eszéért tették meg Momentum-elnöknek. A túlmozgásos pártvezér a májusi megválasztása óta számos alkalommal adta jelét, hogy riasztó elődjéhez, Fekete-Győr Andráshoz hasonlóan ő is súlyos Orbán-fóbiában szenved. Az első ijesztő tünetet akkor produkálta, amikor Sárkányölő Szent Györgyhöz hasonlította Magyarország miniszterelnökét, aki – végezvén a fenevaddal – nem tud mit kezdeni magával. A vicces Gelencsér szerint (még most is nevetünk) Orbán Viktor kétségbeesetten védi a barikádokat, s közben nem veszi észre, hogy a fülkeforradalom véget ért. A magát nemes egyszerűséggel államférfiként aposztrofáló pártelnök-humorista egyébként szereti a forradalmi hasonlatokat. Pár hónapja, a katatüntetések idején például azzal állt hívei elé: „Ki kell tartaniuk őszig, amikor megérkeznek az első rezsiszámlák, és akkor október 23-án megmozdulnak az emberek.” (Zavaros szózatát később párttársa, Donáth Anna próbálta meg szépítgetni.)

A félresikerült Momentum-vezér néhány napja ismét Orbán Viktoron keresett fogást. Azt nehezményezte, hogy a templomból kilépő miniszterelnök nem állt szóba a Telex tenyérbe mászó provokátorával. (Aki erőnek erejével pont a templom bejáratánál kívánt interjút készíteni a magyar gazdaság és oktatás aktuális állapotáról.) „Miniszterelnök úr! – írta veretesnek szánt írásában Gelencsér államférfi. – Én is ki szoktam jönni a templomból. Csak épp ezzel nem szoktunk takarózni.”