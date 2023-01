Állati dolgok

Kutyapiszoárt helyeztetett ki a nemrégiben sétálóutcává alakított Déri Miksa utcába Pikó András józsefvárosi önkormányzata. A százhúszezer forintért felállított betondarab azt a célt szolgálná, hogy a növények helyett azt vizeljék le az ebek. Nemes ötlet. (Mondjuk, el lehet képzelni az illemhelyet nem messze az orvosi szakrendelőtől és a játszótértől…)

Jut eszembe, a kreatív kerületvezetés korábban a helyi buszmegállók tetejére vadvirágos borítást tervezett, mondván, az odavonzza majd a méheket. Ez alighanem Karácsony Gergely méhlegelős ötletéből eredt, olyan, kaszálatlan területekre helyeztetett ki Nem gaz, méhlegelő! feliratú táblákat, ahol virág nem, csak gaz nőtt – persze a méhek fütyültek a gazra, mert azért ők sem hülyék. Volt, aki csak legyintett, az egész csak egy liberális trükk: így lehet lenyúlni a kaszálásra szánt közpénzt.

Az ötletelés csúcsa Budapest főtájépítésze, Bardóczi Sándor nevéhez fűződik, aki gyepkarbantartási célból birkalegelők kialakítását szeretné a lakótelepeken, igaz, ehhez néhány nyájat is kell majd vásárolni. Erre mondta a Fehérkereszt Állatvédő Liga elnöke: szép ökoló­giai gondolat a főtájépítész úré, ám nem árt tudni, egy valamirevaló nyájhoz más is kell, például terelőkutya, számadó juhász, furulyázó kisbojtár, nádkunyhó stb., meg persze valami akolféle is. Aztán arra gondolt-e a kreatív ötletgazda, mi lesz majd a járulékos birkapiszokkal? Hogy a rájuk szakosodott legyekről már ne is beszéljünk.

Állatvédőnk inkább a fűnyíró használatát javasolta a fővárosnak.