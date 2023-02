Hiába panaszkodnak a boldogtalan józsefvárosiak Pikó András polgármesternél az Aurórához címzett, VIII. kerületi elvarázsolt kastélyra, mondván, a zaj és a bekokszolt előemberek randalírozása élhetetlenné teszi a vidéket (az utca több házának gangja és ablaka a csapszék udvarára néz), a libsi objektum érinthetetlen. (Igaz, a kioszk melletti Auróra Kertben nincs lárma, randalírozás, oda csak hányni és szundikálni jár át a lázadó ifjúság.) Bár a rendőrök számos alkalommal tartottak már drograzziát a kulturális központban, rengeteg átlényegült füvészt értek tetten (az előző ciklusban a fideszes vezetés be is záratta a csehót), a 2019 őszén trónra lépő Pikó kerületvezető kijelentette: „Az Auróra marad!”

Akkor szép a magyar, ha drogos!

Aki nem tudná, az Auróra a hazai haladár fiatalság egyik legfőbb bástyája. Egyfajta hídfő, alma mater. A patinás hely ad otthont Udvarhelyi Tessza – Pikó kampányfőnöke – vállalkozásának, a Közélet Iskolájának, és itt szervezik a Budapest Pride, a Marom Budapest, a Roma Sajtóközpont, az Utcajogász, az Utcáról Lakásba! Egyesület és a Láthatatlan Tanoda eseményeit is. Állítólag a Jámbor András által alapított szélsőbaloldali portál, a füllentős Mérce is itt alakult anno. Sőt gyaníthatóan az a pókharapó szikrás hölgy (Jámbor csókosa) is itt bontogatta szárnyait, aki néhány napja a budapesti Antifa-embervadászaton többedmagával bátran agyba-főbe vert egy ártatlan embert. Hátulról, persze. A betépett ifjak innen szoktak elindulni székházat, hidat foglalni, hatalomnak nyelvet ölteni. Csak néhány Auróra-belövés kell előtte.