Nem vicc: Horn hazaárulózik

Nincs megelégedve az Orbán-kormány munkájával Horn Gábor SZDSZ-alapember. (Ez jó hír, képzeljük el, mi lenne, ha tetszene a hajdani országprivatizáló embernek.) A Republikon Intézet vezetője a Hírklikk érdeklődésére beszélt fejfájásairól.

A legnagyobb baj, magyarázta, hogy Orbán Viktor a polgári világ számára tarthatatlan és kezelhetetlen politikai szereplővé vált, ráadásul ahelyett, hogy szalonképessé próbálna válni, tudatosan tovább rombol mindent. Nemhogy szófogadóan teljesítené a brüsszeli parancsokat (most például engedelmesen átírná a költségvetést, kivezetné a rezsicsökkentést), kimegy a legszélre, abban reménykedve, majd történik valami az EP-választáson, megerősödik az általa vezetettnek gondolt szélsőjobb, visszajön Donald Trump stb. Az is agyrém, amit a külpolitikában művel a kormányzat, magyarázza Horn: „Ma már nincs olyan »barátunk«, akivel ne vesztünk volna össze.” (Emberünk sosem ment a szomszédba egy kis ökörségért. Egy ízben kijelentette, a kormányfő kihasználja az itthoni antiszemita érzelmeket: „A zsidó származású »spekuláns« jól megtestesíti, a két világháború között használt nagy kövér zsidó jelképet.” A szellemóriást az sem zavarta, hogy Magyarország remek kapcsolatot ápol Izraellel. Lehet, hogy Benjamin Netanjahu is hadilábon áll a zsidókkal?)

Summa summarum, a szőrös bölcs szerint „az a kormányzás, amely szembemegy a magyar társadalom érdekével, megfosztva azt EU-ezermilliárdoktól, felér a hazaárulással”. Mondja ezt az az ember, aki pártja országlásakor kijelentette: „Fontosabb az, hogy mi lesz az SZDSZ-szel, annál, hogy mi lesz az országgal.”

Kell még valamit mondanom, Ildikó?

