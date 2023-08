A hordó tetején

Az igaz, hogy már boldogult Saul Alinsky, az anarchiacsinálás koronázatlan királya is megmondta, akkor lesz igazán sikeres a „munka”, ha az elkövető maga is élvezi, amit csinál. (A horda lózungjainak sulykolása előbb-utóbb azonos platformra hozza a hőbörgő felekezeteket; minél primitívebb a kántáló tömeg, annál inkább.) Ám Alinsky figyelmeztet: a hordószónoklat, a vásári demagógia komoly veszélyeket is hordoz magában. Ha az igényesebb ellenzékieknek nem tetszik az előadó (esetünkben Gelencsér mulattató) infantilis produkciója, az könnyen visszafelé sül el.

Mi itt csak egy kávét kérünk, habbal.

Borítókép: Gelencsér Ferenc (Fotó: Teknős Miklós)