Bezzegromániázik

Dobrev Klára árnyék-miniszterelnöktől idézek: „A gazdaság visszaesése nemcsak önmagában tragikus, hanem úgy is, ha összevetjük a román adatokkal. Míg Románia gazdasági növekedése az egyik legjobb az unióban, a magyar adatokat megint a legrosszabbak között találjuk. (…) Beérett az orbáni megszorítás. De lesz kiút, lesz egy szociáldemokrata fordulat. Mert mindennap bebizonyosodik, hogy enélkül nem leszünk sikeres Magyarország.” Balatoni lángos lecsengőben, most itt az irigyelt román gazdaság… Gondolom, a „szociáldemokrata fordulatot” a DK vezényelné le. Az a párt, amelynek elnöke 2002-ben egy feltöltött államkassza kulcsával együtt vette át a kormányzást az első Orbán-kabinettől, majd pillanatok alatt csődközelire gatyásította a gazdaságot? (Hogyan is beszélt erről… Őszödön? „Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk.”)

Hamis grafikonokkal kampányol és hatalmasat csúsztat Dobrev Klára – írta pár hete Szalai Piroska. A munkaerőpiaci szakértő Gyurcsányné egyik szokásos jajveszékelése kapcsán jutott erre a megállapításra. Azt írja, Dobrev tucatnyi grafikont mutogat híveinek, ám nem ártana a valós adatokat is megmutatni, meg azt is, honnan származnak. Az Eurostat adatbázisában ugyanis nem szerepelnek ezek az „adatok”. Jé!

Jut eszembe, óriási társadalmi felháborodást váltottak ki minap Romániában a kormány tervezett megszorításai. A kabinet a magas költségvetési hiány csökkentésével indokolja a lépéseket.

Bejelentették, az adócsalás visszaszorítására irányuló intézkedéseket is terveznek, tekintve, hogy Románia azon uniós tagállamok közé tartozik, ahol a legnagyobb az adócsalás. Erről is hallott, Klárika?