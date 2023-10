Máris szomszéd az árnyékban

Keddi számukban hosszabb összeállítást közöltünk a DK-s Bodnár Zoltán árnyék-pénzügyminiszterről, aki minap indulatos szavakkal bírálta a kormány minimálbér-emelési tervét, mondván, az ellentétes a józan ésszel. Felsorolni sem volt könnyű, hány helyen fordult meg ez a Máris szomszédra hajazó pénzember.

Az Állami Autópálya-kezelő Rt.-t például úgy igazgatta, hogy milliárdokat adott a Betonút Rt.-nek, amely utat nem épített ugyan, viszont átpasszolta a pénzt a megnyerő brókernek, Kulcsár Attilának.

Érdekes módon támogatta a vállalatok exportját az Eximbank élén: tízmilliárdokat adott plázaépítésre zavaros cégeknek, akik persze építeni nem építettek semmit, ellenben felszívódtak. A politikával is kacérkodott: főpolgármester-jelöltként tök utolsó lett 2014-ben.

Összeállításunkat most kiegészítem… Jó két esztendeje Orbán Viktoron keresett fogást a derűs Máris-Bodnár. Azon évődött, hogy a kormányfő egy interjúban asszonyságnak nevezte Karikó Katalin tudóst. „Anyád az asszonyság” – írta a poszt alá, majd egy humorosnak szánt bejegyzést is hozzáfűzött: „Itt van nekünk ez a 66 éves, nyugdíjkorú, kisújszállási asszonyság, ez a Karikó Katalin, valami molekuláris biológus vagy ilyesmi, mindegy is, a lényeg az, hogy magyar, akinek oroszlánrésze van a Covid-vakcina kifejlesztésében. Különleges nép ez a magyar, a meleg vizet is mi találtuk fel, meg a spanyol (valójában magyar) viaszt. Büszkék is vagyunk erre a derék magyar asszonyságra. Ha megkapja a Nobel-díjat, küldünk majd neki egy csokor virágot, addig is kezeit csókoljuk.”

Vajon elküldte-e már azt a csokrot a gáláns Máris-Bodnár? Vagy most elbújt az árnyékban?