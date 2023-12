Katonadolgok

Az ukrajnai háború hál’ Istennek nem, de a hülyeség már eszkalálódni látszik, legalábbis ami a hazai ellenzék hadászati elképzeléseit illeti. Kezdődött azzal, hogy Márki-Zay Péter másfél éve előállt orvosért kiáltó követelésével: Magyarország rögvest küldjön katonát, fegyvert meg ágyúgolyót a hadban álló Ukrajna megsegítésére. Nagyjából ugyanerről beszélt a levitézlett honvédelmi miniszter, Juhász Ferenc is, ő is azon háborgott, miért nem küldünk legalább töltényeket az ukránoknak. Aztán Szekeres Imre is megszólalt: „Nyolcévnyi hibernált állapot után kezdődött meg a végig nem gondolt haditechnikai beszerzések kaotikus sokasága. Díszhuszárokkal azonban nem megyünk semmire.” (Éppen az a díszpinty díszhuszározik, akinek munkássága idején a Koszovóban állomásozó magyar békefenntartók az egyik helyi objektumukat kilencvenmilliós fürdőszobaszalonná alakították. El lehet képzelni a válságövezet meghökkent lakosságát…)