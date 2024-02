Sanyi a fűrésszel

„Magas rangú amerikai szenátorok kétpárti csoportja fontos megbeszélést folytatott magyar civil szervezetek és szakértőik képviselőivel”

– közölte Facebook-oldalán az amerikai nagykövetség. David Pressman nagykövet fontosnak tartotta, hogy vendégei a hazai ellenzékkel folytatott megbeszélések előtt a Magyarországon működő civil szervezetekkel is találkozzanak. Kell a háttérinfó.

Az egyik ilyen viziten Léderer Sándor, a K-Monitor igazgatója is részt vett. A K-Monitort már a kezdetek óta támogatja a Soros-féle Open Society Foundations, de más amerikai pénzek is érkeznek a szervezethez; erről maga Léderer Sándor számolt be egy korábbi interjúban. Arról, gondolom, nem ejtett szót direktor uram, hogy miként indult saját „közéleti” pályája. Pedig az is érdekes történet. Léderer Sándor – akkor még Sanyi – egyike volt annak az öttagú ifjúkommunista csapatnak, amely 2000 egyik novemberi éjszakáján nemes egyszerűséggel lefűrészelte a Rákosi Mátyás által lerombolt városligeti Regnum Marianum templom helyén álló fakeresztet, majd a csonkjára harsány vörös csillagot pingáltak, s odaírták: „Budapesti Felszabadítási Front”. Léderer Sanyi a bíróságon tagadta, hogy előre kitervelték volna az akciót, azt mondta, éppen volt nála egy fűrész – felfüggesztett ítélettel megúszta.