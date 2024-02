Pressman most egy keresztdöntögetővel találkozott

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel közösen tartott hétfői sajtóértekezleten Varsóban a svéd NATO-csatlakozást illetően úgy fogalmazott, magyar részről „erősnek tűnik az akarat” Svédország NATO-csatlakozásának véglegesítésére. Ezzel a kijelentéssel annak is jelét adta, hogy budapesti látogatásra készül.

Budapestre megyek, az időpontot annak megerősítése után közöljük

– válaszolta újságírói kérdésre. A svéd miniszterelnök kijelentése azért is fontos, mert egy nappal korábban, vasárnap három amerikai szenátor szorgalmazta országuk budapesti nagykövetségén, hogy az Országgyűlés mielőbb ratifikálja Svédország NATO-csatlakozását. De, mint mondták,

bíznak Orbán Viktor kormányfő szombaton megerősített ígéretében, hogy ez február 26-án meg is történik.

A három amerikai szenátor a budapesti amerikai külképviseleten vasárnap rendezett sajtótájékoztatón David Pressman nagykövet vendégeként jelentek meg. A washingtoni szenátus NATO-megfigyelő csoportjának társelnökei, illetve külügyi bizottságának tagjai

sürgették, hogy a magyar Országgyűlés mielőbb ratifikálja Svédország NATO-tagságát, mely csak hazánk jóváhagyására vár az atlanti szövetségben.

Magas rangú amerikai szenátorok kétpárti csoportja fontos megbeszélést folytatott magyar civil szervezetek és szakértőik képviselőivel – így számolt be arról Facebook-oldalán az amerikai nagykövetség, hogy az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete Magyarországon működő NGO-kkal is találkozott a baloldallal lefolytatott találkozó előtt. A bejegyzésből kiderül: Léderer Sándor is részt vett a találkozón.

Kicsoda Léderer?

A Léderer nevével fémjelzett K-Monitort már a kezdetek óta támogatja Soros György legfőbb alapítványa, az Open Society Foundations (OSF). Mindemellett egyéb amerikai pénzek is áramolnak a szervezethez. Erről maga a K-Monitor igazgatója, Léderer Sándor számolt be egy korábbi interjúban, amikor elmondta: „A tavalyi éves bevételünknek olyan 15-16 százaléka jött az OSF-től.” A K-Monitor a 2017 és 2021 közötti időszakban 205 360 dollárt kapott közvetlenül a OSF-től, ami – 360 forintos árfolyamon számolva – 73 929 600 forintnak felel meg.

A Tűzfalcsoport információi szerint a K-Monitor az OSIFE nevű szervezettől is kapott 18 millió forintot.

Ez a szervezet nem más, mint a Soros-féle Nyílt Társadalomért Alapítvány európai leányalapítványa. Léderernek azonban nem Soros az egyetlen tengerentúli támogatója. 2018-ban ugyanis Obama-ösztöndíjat kapott, amelyet összesen húsz ember nyert el a húszezer pályázó közül. Az ösztöndíjat Barack Obama volt amerikai elnök alapítványa, az Obama Foundation ítélte oda.

Léderer állítása szerint az ösztöndíj nem pénzbeli támogatást, hanem mentorálást jelent. Érdekesség, hogy Léderer 2017-ben még nem feltétlenül csak korrupciós témában publikált, hanem a National Endowment for Democracy (NED) által is támogatott tanulmánykötetben az orosz energiáról értekezett. Emlékezetes, hogy a magyar parlament szakbizottsága az úgynevezett guruló dollárok botrányban azt írta a NED-ről, hogy

lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön.

Amit kevésbé emlegetnek a baloldalon Lédererrel kapcsolatban, az a közéleti indulása, amely 2000 november elsején egy keresztfűrészeléssel kezdődött. A városligeti Regnum Marianum templomot a Rákosi-korszakban, 1951-ben bontották le, és a Felvonulási tér vette át a helyét. A templom helyét később egy emlékmű jelezte, ennek fakeresztjét fűrészelte le és látta el egy vörös csillagos rajzzal Léderer Sándor négy társával együtt. Műve mellé odaírta: Budapesti Felszabadítási Front. Léderer egyébként a bíróságon tagadta, hogy előre kitervelték volna a bűncselekményt, és azt mondta, hogy „csak úgy” volt nála fűrész.

Léderer Sándor András nevű testvére is a Soros-körhöz tartozik:

2015 ősze óta a Helsinki Bizottság menekültügyi programjában dolgozik („advocacy vezető, főmunkatárs”). Léderer András 2002-től az SZDSZ tagja, 2003-tól az Új Generáció nevű szervezet országos ügyvivője, 2004-től a szervezet alelnöke, 2006-tól elnöke volt. 2008-ban a SZDSZ-ben befolyásos országos ügyvivői testület tagja lett.