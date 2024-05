Csak a szokásos

Ha a demagógia fájna, a harcos asszonyka alighanem visítozna.

Aztán miért kellene nekünk szolidaritást vállalnunk azzal a gyarmatosításban dúsgazdaggá lett országgal, amelynek hajdani kifosztott alattvalói most földönfutóként keresnek alamizsnát, új hazát?

Már ahhoz is vastag ábrázat kellett, hogy míg eleink évszázadokon át végvárak ormain védték tatártól, töröktől Európa nyugati felét (benne Valérie Hayer Franciaországát), a most szolidaritásért kalapozó Nyugat véres gyarmatosítással múlatta szabadidejét. Egy korabeli regős így összegezte őseink szolgálatainak mérlegét: „Magyarország mindenét föláldozta Európáért: önmagát, jövőjét, jólétét és normális fejlődését.”

Hogy mit kaptunk vérünkért cserébe? Trianont. Meg egy véget nem érő XXI. századi menekültáradatot a déli határainkhoz. Amelyet most – Valérie Hayer asszony és liberális elvbarátai szerint – „szolidaritásból” be kellene fogadnunk.