Máris szomszéd árnyékban

Ahogyan várható volt, Bodnár Zoltán, a Gyurcsány-korszak egyik legrégebbi kádere is kulcspozíciót kapott a Városházán: a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. felügyelőbizottságának elnöke lett. A Dobrev Klára árnyékkormányában is helyet foglaló árnyék-pénzügyminiszter színes egyéniség. A Máris szomszédra emlékeztető apró, idegesítő figura korábban volt már jegybankalelnök, dolgozott a Konzumbanknál, a CIB Banknál, a Malév-igazgatóságnál, hogy csak a lényegesebbeket említsem. Munkásságát nyomon követte a sajtó, nemritkán a bűnügyi beszámolókban. Az MSZP-kormányok alatt az Állami Autópálya-kezelő Rt.-t például úgy igazgatta, hogy milliárdokat adott a Betonút Rt.-nek, amely utat ugyan nem épített, viszont átpasszolta a pénzt Kulcsár Attila haramiának. (Részletek a Kulcsár-per aktáiban.) A Gyurcsány-ámokfutás idején Bodnár Picit már az állami Eximbank élén találjuk, ahol sajátos módon támogatta a magyar vállalatok exportját: tízmilliár­dokat adott plázaépítésre zavaros cégeknek, akik persze építeni nem építettek semmit, ellenben felszívódtak. A Bodnáréknak garanciát adó kazah bank elnöke közben külföldre porolt, ugyanis odahaza csalás miatt körözték, végül Franciaországban került tömlöcbe. (Az ügyben jelenleg is nyomoznak, az állam – az adófizetők, te meg én – kára a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal becslése szerint uszkve 27 milliárd forint.)

A Városházába ejtőernyőztetett idegesítő emberke a politikában is kipróbálta magát – 2014-ben a liberálisok főpolgármester-jelöltjeként 2,1 százalékkal tök utolsó lett. Júniusban nem indul, csupán a miniszteri árnyékszéken ülve erőlködik.