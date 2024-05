Pótcselekvés

Politológus legyen a talpán, aki meggyőző diagnózissal áll elő, milyen nyavalya támadhatta meg Dobrev Klára árnyékkormányfőt, hogy köztörvényes bűnözőnek nevezte, lemondásra szólította fel, majd följelentette Sulyok Tamás köztársasági elnököt a minap. (Szerinte az államfő a 2000-es évek elején ügyvédként közreműködött abban, hogy magyar termőföldek kerüljenek külföldiek kezébe.) Izgalmas kérdés.

Az ember elsőre azt gondolja, talán nem is alaptalanul, hogy Magyar (Messiás) Péter üstökösszerű megjelenése egyfajta politikai másállapotba hozta Gyurcsánynét, aki – hogy el ne vigyék előle a show-t (és a DK-híveket) – így akart egy ütőset lépni a közelgő választás előtt. EP-mentelmi joggal a háta mögött miért ne? (Férjura is csinált már hasonlót: 2017-ben Orbán Viktor „titkos svájci bankszámlájáról” konfabulált. Jót derültünk.) Hack Péter jogász mindenesetre azt mondta az ATV-ben, ha igazak lennének is Klárika vádjai, nem lenne olyan bíróság, amely egy 2002-es, ilyen típusú ügyet tárgyaljon. – Az viszont – tette hozzá – problémás, ha valakit köztörvényes bűnözőnek neveznek bírósági ítélet nélkül.

Egy másik elképzelés szerint csupán egy banális tévedésről van szó. Klára asszony Sulyok Tamást egyszerűen összekeverte Czeglédy Csabával – jogász, jogász. (Utóbbi disznóságairól rengeteget tud a Gyurcsány család.) Az én verzióm az, hogy árnyékasszony csak ki akarja fogni a szelet a most vasárnap esedékes őszödibeszéd-évfordulóból. Nehogy már megint a Feri halhatatlanjait idézzék a médiumok: „Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Hazudtunk reggel, éjjel meg este.” És a többi.

Kell még valamit mondanom, Klárika?