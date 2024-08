Nyakunkon maradtak

Tovább folytatja harcát a kommunista intézmény- és utcanevek ellen a CitizenGO. A portál úgy véli, a véleményezésre felkért Magyar Tudományos Akadémia változatlanul „sumákol”. Példaként említik Karl Marx esetét. Az akadémia elismeri ugyan, hogy Marx az önkényuralmi rendszer megalapozói közé tartozik, ám siet megjegyezni: „A rendszer kiépítői és fenntartói közé semmi esetre sem sorolható.” A CitizenGO viszont úgy véli, a torzonborz gondolkodó tanításai alapvetően hozzájárultak a kommunista diktatúra ideológiai megalapozásához.

Nekem is van néhány „kedvencem”. Például országos könyvtárhálózatunk névadója, Szabó Ervin szélsőbaloldali bajkeverő, akit csak azért nem soroltak a Tanácsköztársaság hősei közé annak idején, mert még 1918-ban meghalt. A kommün főideológusa bizonyítottan rávett egy fiatal lányt gróf Tisza István miniszterelnök meggyilkolására – igaz, a merénylet Tisza lemondása miatt elmaradt. Vagy ott a Budapesti Corvinus Egyetem egyik szakkollégiuma, a Rajk-kollégium, mely még most, évtizedekkel a rendszerváltás után is az ÁVO létrehozójának nevét viseli. Holott törvény mondja ki: nem lehet közterületet, -intézményt olyan személyről elnevezni, aki önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. (Akkor sem, ha az illetőt sajátjai segítették át a túlvilágra.) És azt tudja-e a budai Frankel Leó utcán sétáló ember, ki is volt az a Frankel? Nem, nem nemzeti hős – viszont Marx és Engels közvetlen munkatársa, a párizsi kommün minisztere, aki a visszavonulás közben azon kesergett, hogy elmulasztották felrobbantani a város templomait.

Sorolnám még, csak kifutottam a terjedelemből.