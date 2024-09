Svédcsavar

Ylva Johansson, az Európai Unió svéd belügyi biztosa minap aggodalmát fejezte ki, amiért a magyar kormány egyszerűsíti a munkavállalói vízumok kiadását orosz és fehérorosz állampolgárok számára. Bóka János, uniós ügyekért felelős miniszterünk (bár épp Brüsszelben tartózkodott) nem kapott meghívást az ominózus ülésre, hogy válaszolhasson. (Esetleg ő is föltegyen néhány kérdést Ylva asszonynak. Például azt: A Nyugat-Európában papírok nélküli lézengő, késelő migránsszázezrekkel minden rendben, asszonyom?)

A magyar kormány egyébként korábban már közölte: a külföldi állampolgárok egyszerűsített beutazása kizárólag munkavállalás céljából engedélyezett, szigorúan szabályozott eljárás keretében. (Nálunk hatezer orosz munkavállalót regisztráltak – Németországban ez a szám háromszázezer…) Bóka miniszter nemrég egy brüsszeli sajtótájékoztatón hangsúlyozta: hét olyan uniós országról is tud, amely több munkavállalói vízumot adott ki oroszoknak, mint mi. Magyarország az elmúlt két hónapban tíz engedélyt adott orosz, négyet pedig fehérorosz állampolgároknak. Elmerenghetne a biztos asszony azon is, hogy az unióban élő orosz és belarusz állampolgároknak mindössze egy százaléka tartózkodik Magyarországon.

Talán Ylva asszony is jobban jár, ha kötözködés helyett inkább a kötésnél, régi hobbijánál marad. Annak értelme is van. (Szenvedélyéről nemrég a tévénézők is meggyőződhettek: miközben Ursula von der Leyen nagy ívű beszédét tartotta a plenáris teremben, a bársonyszékben üldögélő biztos asszonyka a kötőtűket forgatta a bársonyszékében. Valami csíkos sálféleség készülhetett, de az is lehet, hogy kesztyű vagy fuszekli a skandináv kisunokának.)

Borítókép: Ylva Johansson (Fotó: Pontus Lundahl/MTI/EPA)