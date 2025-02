Bánatos nolimpikonok

„Nemzetmentőnek bizonyult a Momentum 2017-es Nolimpia kampánya, ennek köszönhető, hogy nem ment csődbe az ország” – írta közösségi oldalán még 2023 nyarán Donáth Anna pártelnök. Amikor a Klubrádió arról kérdezte, mi lesz, ha Orbán Viktor ismét megpályáztatja a következő elérhető olimpiát, Donáth azt válaszolta: „Budapest akkor is ellenzéki város lesz, és ellenáll.” Nem ez volt az első tenyérbemászó „olimpiás” bejegyzése az akkortájt Brüsszelben is kavaró Anna asszonynak. „A fáradtság ködén át is éreztük, hogy valami nagy dolog részesei vagyunk” – írta arról a 2017-es „csodálatos napról”, amikor ráébredtek:

sikerült megtorpedózniuk a 2024-os budapesti olimpiát. Értsd: sikerült Emmanuel Macronék kezére játszani a nyári játékok rendezési jogát – hiszen akciójuk a rendezésre szintén spekuláló franciák érdekeit szolgálta. A júdáspénz is onnan érkezett.

(Azóta is azon merengek, vajon micsoda elferdült lelkük lehet azoknak az embereknek, akik magyarként abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg egy hazai olimpia megrendezésétől. Szétverni saját nemzetük álmát, és még büszkének is lenni rá? Egészséges embernek összerándul a gyomra.)

Az egésznek az ad most aktualitást, hogy az újabb „nolimpiázáson” (egy esetleges 2036-os budapesti játékok megfúrásán) spekuláló, időközben minipárttá fonnyadt Momentum a minap (újra) látványosan padlót fogott. A párt Facebook-bejegyzéséből idézek: „Az állampárti Kúria elutasította a fellebbezésünket a Nolimpia 2.0 ügyében. Szerintük az emberek nem dönthetnek arról, hogy valóra váljon az orbáni rémálom, az olimpiarendezés.”