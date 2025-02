Vajda a mély vízben

– Azok a fideszesek, akik a korábbi években lehazaárulóztak minket a piacon a választókerületemben, érzékelhetően elcsöndesedtek az elmúlt egy évben – mondta Vajda Zoltán szocialista országgyűlési képviselő minap a Klikk TV Mélyvíz című műsorában. Szerinte ma már ciki fideszesnek lenni.

Szerintem Vajda Zoltánnak lenni jóval cikibb.

Emberünkről jót még nem hallottam. Viszont ő volt az, akinek 2018-ban a választási ajánló listáján annyi hamis név szerepelt, hogy nélkülük nem is lett volna meg a kellő támogatása. (Ennek dacára megszüntették ellene a büntetőeljárást, merthogy „nem tudott” a disznóságokról.) Az is ő volt, aki közösségi oldalán kijelentette: listázni kellene azokat, akik „az embertelen Orbán-rezsimet szolgálják”. (Gondolom, ugyanúgy kellene csinálni, mint a nyilas időkben vagy Rákosi alatt…)

Hősünk plakátszaggatásban is sűrűn jeleskedett.

Volt, hogy egy Soros Györgyöt bíráló transzparenst kapart le a tűzfalról, máskor a nemzeti konzultáció­ról szóló hirdetmény miatt mászott falra. Nemhogy sorszámot tépkedett volna a pszichiátrián… Pénzügyekben sem voltak gátlásai. Saját cégének úgy igényelt több mint hárommillió forintot egy angoltanfolyam-pályázatra, hogy magát is rátette a listára – holott évekig élt Amerikában és Angliában, felsőfokon beszéli a nyelvet, sőt egy egyetemen angolul oktatott. Természetesen a csok lehetőségével is élt, és állami (Fidesz-) segítséggel – két és fél millió vissza nem térítendő támogatással – nagycsaládos autót is vásárolt. Egy ízben kijelentette, szerinte a megyei jogú városok fideszes polgármesterei két csoportra oszthatók: hazugokra és hülyékre.

Vajda jelzőjét nem írom ide. Ciki lenne.