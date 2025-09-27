idezojelek
Tollhegyen

Lezsák kertje

Sokan úgy számolják, innen, Lezsák Sándor tanító, költő kertjéből indult el a rendszerváltás.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
kertnyilatkozatLezsák Sándor 2025. 09. 27. 5:59
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs

Még a késői Kádár-korban is komoly bátorság kellett kimondani egy ilyen mondatot: „A magyarság történelmének egyik súlyos válságába sodródott. Népmozgalmi erejében megroppant, önhitében és tartásában megrendült, kohéziójának kapcsai tragikusan meglazultak, önismerete megdöbbentően hiányos.” Márpedig – történelmi tény – kimondták. Sőt bővített formában közzé is tették ezt Lezsák Sándor lakiteleki vendégei 1987. szeptember 27-én este: a hatalmas kerti sátor 180 főnyi közönsége e nyilatkozattal zárta A magyarság esélyei című korszakos találkozót.

Sokan úgy számolják, innen, Lezsák Sándor tanító, költő kertjéből indult el a rendszerváltás. 

A főszereplők – a „hetek” –, vagyis a lakiteleki alapítók külön bekezdést érdemelnek: Lezsák mellett Bíró Zoltán, Csoóri Sándor, Csurka István, Fekete Gyula, Für Lajos, Kiss Gy. Csaba. Hogy a hatalom nem lépett fel az esemény ellen, annak egyetlen oka volt: a meghívottak között szerepelt Pozsgay Imre, az MSZMP KB tagja is. 

Sőt nemcsak részt vett, beszédet is mondott. Nem is akármilyet! 

Nem a szocializmus megreformálásáról értekezett – a rendszer teljes megváltoztatását jelölte meg célként. Le a kalappal! (El lehet képzelni, mit kapott utóbb Kádártól, Aczél Györgytől… Fütyült rájuk. )
A lakiteleki találkozóról a hivatalos média nem tudósíthatott, a nyilvánosság csak másfél hónappal később értesülhetett a Lezsák-sátorban történtekről. Kellő büszkeséggel írom: a Magyar Nemzet 1987. november 14-i száma közölte azt az oldalas Pozsgay-interjút, amelynek „mellékleteként” a lakiteleki nyilatkozat teljes szövegét is megismerhette a nagyvilág. (Mi is megkaptuk a magunkét.)

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekbaloldal

A kölcsönös elrettentés fontossága

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekcsőd

Budapest: teljes csőd

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzetpolitika

Nemzetpolitika a megmaradásért

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojeleknemzet

Becsicskulunk mi is, vagy merünk-e hazafiak lenni?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekKína

Kína újra tengeri nagyhatalom

Faggyas Sándor avatarja

A XV. század elején felépítették a világ legnagyobb hadiflottáját, mely hét nagy expedíciót vitt végbe nyugat felé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.