Útban volt

Csupán két évtizedig állt az 1931-ben felszentelt városligeti Regnum Marianum-templom, amelyet a tanácskommün bukásának emlékére emeltek Magyarország patrónusának a hívők. Húsz évre rá, 1951-ben e napon, szeptember 23-án robbantatta fel a szentélyt a hatalma teljében terpeszkedő Rákosi Mátyás. A háborút túlélte a templom, a diktátor ámokfutását nem. A vandál akció megtervezett része volt a kommunisták egyházirtó programjának. (Rákosi a templom emlékét is ki akarta irtani a lelkekből, a kegyhely létrejöttét még a korabeli építész szakirodalomból is töröltette.) A hit megtiprása a hitetlenek alapvetése volt mindig.

Csöndben, gyorsan, „sunyiban” akartak bontani, ám a csákányok kicsorbultak a köveken. Nem könnyen adta meg magát a templom, nem úgy sikerült, ahogyan tervezték, robbantani kellett. Szemtanúk mesélték, szinte megremegett az éppen ébredő város. Tíz évvel később egy ordítva rohanó vöröskatona megmintázott alakja került a templom helyére – szegény ma a budaörsi Szoborparkban próbál uszítani.

A rendszerváltás után egy fakereszt került a Regnum Marianum helyén magasodó domb tetejére, ám 2000-ben még e puritán keresztet is lerombolták – lefűrészelték – dacos ifjúkommunisták. Csonkjára harsány vörös csillagot pingáltak, és odaírták: „Budapesti Felszabadítási Front.”

A hányattatott sorsú templom a terrortól megszabadult nemzet háláját hirdette, lerombolása a proletárdiktatúra igazi ábrázatát. A csupasz dombon magasba nyúló kereszt ma is Mária országára emlékeztet. Pátriánkra, amely egymaga többet tett – és tesz ma is – a keresztény Európa védelméért, mint a kontinens összes országa együttvéve.