idezojelek
Tollhegyen

Útban volt

2000-ben még a puritán keresztet is lerombolták – lefűrészelték – dacos ifjúkommunisták.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Regnum MarianumMagyarországtemplomkegyhelykereszt 2025. 09. 23. 5:01
Fotó: Fortepan/Ted Grauthoff

Csupán két évtizedig állt az 1931-ben felszentelt városligeti Regnum Marianum-templom, amelyet a tanácskommün bukásának emlékére emeltek Magyarország patrónusának a hívők. Húsz évre rá, 1951-ben e napon, szeptember 23-án robbantatta fel a szentélyt a hatalma teljében terpeszkedő Rákosi Mátyás. A háborút túlélte a templom, a diktátor ámokfutását nem. A vandál akció megtervezett része volt a kommunisták egyházirtó programjának. (Rákosi a templom emlékét is ki akarta irtani a lelkekből, a kegyhely létrejöttét még a korabeli építész szakirodalomból is töröltette.) A hit megtiprása a hitetlenek alapvetése volt mindig.

Csöndben, gyorsan, „sunyiban” akartak bontani, ám a csákányok kicsorbultak a köveken. Nem könnyen adta meg magát a templom, nem úgy sikerült, ahogyan tervezték, robbantani kellett. Szemtanúk mesélték, szinte megremegett az éppen ébredő város. Tíz évvel később egy ordítva rohanó vöröskatona megmintázott alakja került a templom helyére – szegény ma a budaörsi Szoborparkban próbál uszítani.

A rendszerváltás után egy fakereszt került a Regnum Marianum helyén magasodó domb tetejére, ám 2000-ben még e puritán keresztet is lerombolták – lefűrészelték – dacos ifjúkommunisták. Csonkjára harsány vörös csillagot pingáltak, és odaírták: „Budapesti Felszabadítási Front.”

A hányattatott sorsú templom a terrortól megszabadult nemzet háláját hirdette, lerombolása a proletárdiktatúra igazi ábrázatát. A csupasz dombon magasba nyúló kereszt ma is Mária országára emlékeztet. Pátriánkra, amely egymaga többet tett – és tesz ma is – a keresztény Európa védelméért, mint a kontinens összes országa együttvéve.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekVarga Barnabás

Lecke Sallai Rolandnak és Varga Barnabásnak

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekBrüsszel

A szuverenitás nem kelengye

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgyilkosság

Tanulja újra Amerika a demokráciát!

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekfehér

Elfogyott a visszadobható kenyerünk

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu