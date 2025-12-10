Evangéliumra vár

Elutasította a Fővárosi Törvényszék Iványi Gáborék kérését, hogy kapja vissza a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) az egyházi státusát. Az ok egyszerű: a bíróság által kért, egyszázalékos felajánlásokkal kapcsolatos kimutatásokra vonatkozó hiánypótlást nem ­teljeskörűen teljesítették (értsd: trehány volt a MET), így aztán nem tudták a kérést érdemben mérlegelni. A döntés nem jogerős.

Ismeretes, a 2012-ben életbe lépett új egyházi törvény több száz bizniszszektát törölt, miután kiderült, legtöbbjük a jövedelmező kuruzsláson és a tudatos hívőhülyítésen kívül mással nemigen foglalkozott – ennek keretében fonnyadt egyesületté a MET is, és veszítette el mindazokat az állami kedvezményeket, támogatásokat, amelyeket egyházként megkapott.

Az SZDSZ-alapító Iványi persze nem hagyta annyiban, az Emberi Jogok Európai Bíróságáig szaladt, az pedig neki adott igazat: 935 mil­liós kártérítést ítélt a szektának. (A magyar adófizetők pénzéből, persze.)

Ismerői szerint most sem kell aggódni Iványiért (aki rendre „elfelejti” közölni pénzügyi beszámolóit, holott azokból kiderülne, van ám ott pénz). Volt olyan nyolc év, hogy két és fél milliárd forintot kaptak a humán minisztériumtól.

Hogy aztán a közösség hogyan tudott így is százmilliós közüzemi tartozást összehozni, azt csak Iványi tudná megmondani.

Ő viszont csak azt hajtogatja, az állam megfosztotta őket az egyházi rangtól és a pénzforrásoktól, mert nem hajlandók a hatalom szekerét tolni.

Hogy aztán Iványi Gábor jajszava igazodási pont-e, arra azért nem venném be a ciánkálit.