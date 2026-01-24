idezojelek
Tollhegyen

Csak világcsúcsokat futott

Ez volt Iharos Sándor drámája. Azé a kivételes emberé, akin éveken át ámult a világ, s akinek többnyire csak a hátát láthatták az ellenfelei.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
olimpiaiharos sándorhonvéd 2026. 01. 24. 5:00
0

Ha az 1956-os melbourne-i olimpia szóba kerül, mindig eszembe jut Iharos Sándor, a csodafutó – pedig ott sem volt a játékokon. Talán éppen ezért. Aki nem tudná, Iharos volt az a versenyző – máig egyetlen magyar –, akit szakújságírók a világ legjobb sportolójának választottak 1955-ben. Akkor, amikor a Honvéd futója 1500-tól 10 000-ig minden távon világcsúccsal vezette a ranglistát – két-három ­melbourne-i arany simán „benne volt”. Csak hát arra az olimpiára Iharos nem ment el. 

A hivatalos indoklás szerint „formahanyatlás” miatt, valójában azért, mert a sportvezetés nem engedélyezte Iharos kérését, hogy a feleségét is magával vigye.

 A vezetés is, a bajnok is hajthatatlan volt… Nem tudom, utóbb megbocsátotta-e ezt neki az ország. Ahogyan azt sem, vajon önmagának megbocsátott-e.
Ez volt Iharos Sándor drámája. Azé a kivételes emberé, akin éveken át ámult a világ, s akinek többnyire csak a hátát láthatták az ellenfelei. És aki 1964-ben úgy vonult vissza, hogy egyetlenegy érmet sem szerzett világversenyen – „csupán” futott tizenkét elképesztő világcsúcsot. Utolsó országos rekordját csak halála (1969. január 24.) után húsz évvel tudták túlszárnyalni.

Az edzői pályán nem kísérte siker, gyorsan eltűnt a pályák környékéről. Az életben nem tudta azt a tempót tartani, mint a salakon.

Alkoholproblémákkal küzdve először egy budaörsi Áfor-kútnál dolgozott, majd zöldséges lett a Rákóczi téri piacon. Riporternek nem állt meg. Egyszer engem is elhajtott, pedig csak arról akartam kérdezni, milyen érzés volt hallani a csengőszót az utolsó kör előtt.

  

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekjavítóintézet

Bebukottak – nem változik semmi

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekmagyarország

Biztos pont a bizonytalan világban

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekorosz gáz

A magyar Jockey máris pimaszkodik

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkommunista

Fleck elvtárs hadüzenete

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektordai

Tordai Bence őrült ámokfutásba kezdett, teljesen kiborult Pulaiék mérése miatt

Csépányi Balázs avatarja

Marakodik a baloldal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu