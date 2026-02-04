Bár a felmérések szerint a Demokratikus Koalíció aligha ugorja meg áprilisban a parlamenti küszöböt, elnök asszonya, Dobrev Klára a napokban azzal állt elő: pártja törvényjavaslatot nyújt be a határon túli magyarok szavazati jogának megszüntetéséről. „A DK olyan választási rendszert akar, ahol minden szavazat számít, de csak azok szavazhatnak, akik viselik döntéseik következményét, valamint ahol a parlament összetétele valós társadalmi támogatottságot tükröz.” Hozzátette, már most kétszer annyi határon túli regisztrált a választásokra, mint ahányan négy éve szavaztak.

Mondjuk úgy is indokolhatta volna Klára asszony a tervezett törvényjavaslatot: „A határon túli magyarok ne szavazzanak, mert úgysem a DK-ra voksolnának!”

Emlékeztető újszülötteknek és más bolygóról érkezőknek: Klárika hajdani férje, Gyurcsány Ferenc MSZP-miniszterelnök 2004-ben már tartott népszavazást a kettős állampolgárságról. Előtte alaposan „felkészítette” a szavazókat: huszonhárommillió románt emlegetett, akik majd elözönlik Magyarországot, elveszik a magyar emberek munkáját és tönkreteszik a szociális rendszert. Juj! A „tájékoztató” megtette a hatását… Megjegyzem, ez is hozzájárult ahhoz, hogy 2010-ben a Fidesz–KDNP lavinaszerű győzelmet arasson. Az új Országgyűlés egyik legelső dolga volt eltörölni a 2004-es gyalázatot: a Ház elsöprő többséggel szavazta meg a határon túli magyarság jogát a kettős állampolgársághoz.

Klárika most újra megpróbálkozik…

Egy kommentelő: „Nem a határon túliak jogait kellene elvenni, Klárika, inkább kegyedtől a szemlőhegyi zabrált villát.”