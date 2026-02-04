idezojelek
Tollhegyen

Klárika most újra megpróbálkozik

Dobrev Klára hajdani férje, Gyurcsány Ferenc MSZP-miniszterelnök 2004-ben már tartott népszavazást a kettős állampolgárságról.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
dobrev kláradkgyurcsány ferencországgyűlés 2026. 02. 04. 4:59
Fotó: Szigetváry Zsolt
0

Bár a felmérések szerint a Demokratikus Koalíció aligha ugorja meg áprilisban a parlamenti küszöböt, elnök asszonya, Dobrev Klára a napokban azzal állt elő: pártja törvényjavaslatot nyújt be a határon túli magyarok szavazati jogának megszüntetéséről. „A DK olyan választási rendszert akar, ahol minden szavazat számít, de csak azok szavazhatnak, akik viselik döntéseik következményét, valamint ahol a parlament összetétele valós társadalmi támogatottságot tükröz.” Hozzátette, már most kétszer annyi határon túli regisztrált a választásokra, mint ahányan négy éve szavaztak.

Mondjuk úgy is indokolhatta volna Klára asszony a tervezett törvényjavaslatot: „A határon túli magyarok ne szavazzanak, mert úgysem a DK-ra voksolnának!”

Emlékeztető újszülötteknek és más bolygóról érkezőknek: Klárika hajdani férje, Gyurcsány Ferenc MSZP-miniszterelnök 2004-ben már tartott népszavazást a kettős állampolgárságról. Előtte alaposan „felkészítette” a szavazókat: huszonhárommillió románt emlegetett, akik majd elözönlik Magyarországot, elveszik a magyar emberek munkáját és tönkreteszik a szociális rendszert. Juj! A „tájékoztató” megtette a hatását… Megjegyzem, ez is hozzájárult ahhoz, hogy 2010-ben a Fidesz–KDNP lavinaszerű győzelmet arasson. Az új Országgyűlés egyik legelső dolga volt eltörölni a 2004-es gyalázatot: a Ház elsöprő többséggel szavazta meg a határon túli magyarság jogát a kettős állampolgársághoz.

Klárika most újra megpróbálkozik…

Egy kommentelő: „Nem a határon túliak jogait kellene elvenni, Klárika, inkább kegyedtől a szemlőhegyi zabrált villát.”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkormány

Csalárd hízelgés a fideszeseknek

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekAthén

Athéni demokraták és davosi idióták

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekDelta Force

A venezuelai helyzet (2. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Magyar Péter önálló mozgást imitál

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu