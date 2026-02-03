idezojelek
Tollhegyen

Nincsenek gazdái (?)

Vasárnap esti rohama során ezúttal a Fidesz-szavazókhoz fohászkodott az ápolóit kijátszó Magyar Péter.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
tiszamagyar pétergazda 2026. 02. 03. 4:59
Fotó: Hatlaczki Balázs
0

Vasárnap esti rohama során ezúttal a Fidesz-szavazókhoz fohászkodott az ápolóit kijátszó Magyar Péter. „Szeretem a hazámat! – csapott a közepébe. – Ugyanúgy szeretem ezt az országot, mint ti. Ugyanúgy szeretem a gyermekeimet, mint ahogy ti szeretitek a saját gyerekeiteket és unokáitokat. Három fiam van, pontosan tudom, miről beszélek.”
Ezután váratlanul felekezetének céljaiba avatta be olvasóit: „A Tisza azért dolgozik, hogy Magyarország a béke szigete legyen. Soha nem vezetjük be a sorkatonaságot, és egyetlen katonát sem küldünk a háborúba. A Tisza megtartja a déli határkerítést, és sem most, sem kormányra kerülve nem támogatja sem a migránskvótákat, sem a migránspaktumot.” Egy ígéretcsokrot is a markunkba nyomott: „Azon dolgozunk, hogy egyetlen magyar se fázzon az otthonában, és senki se fagyjon meg a téli hidegben. Megtartjuk, és szociális alapon kiterjesztjük a rezsicsökkentést. […] A Tisza megvédi az anyaországi és a külhoni magyarokat is. Kormányra kerülve pedig azon dolgozunk majd, hogy minden magyar család lépésről lépésre jobban éljen: csökkenjenek az adók, nőjenek a bérek és a nyugdíjak.”

Tájékozatlan olvasó könnybe lábad (szakorvos szorgalmasan jegyzetel).

Cicerói magasságokból zárul a szózat: „Nincsenek gazdáim. Egyetlen dolog vezérel: Magyarország sorsa és a honfitársaim jóléte. A haza minden előtt!” (Egy szolgálati közlemény a párttársakhoz: „Juttasd el az üzenetemet minél több Fidesz-szavazóhoz!”)
Egy kommentelő szerint ha élőben ment volna a beszéd, Magyar Péterre szakad az előadócsarnok (szabadtér esetén az égbolt).

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekAthén

Athéni demokraták és davosi idióták

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekDelta Force

A venezuelai helyzet (2. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Magyar Péter önálló mozgást imitál

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekukrán

Budapest nem Wilsonovo Mesto!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Onnan kapott pofont Magyar Péter, ahonnan a kétharmadot remélte – elég volt egy bejegyzés a Facebookon

Odrobina Kristóf avatarja

Az internet nem felejt, még a Tisza Pártban sem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu