Nincsenek gazdái (?)

Vasárnap esti rohama során ezúttal a Fidesz-szavazókhoz fohászkodott az ápolóit kijátszó Magyar Péter. „Szeretem a hazámat! – csapott a közepébe. – Ugyanúgy szeretem ezt az országot, mint ti. Ugyanúgy szeretem a gyermekeimet, mint ahogy ti szeretitek a saját gyerekeiteket és unokáitokat. Három fiam van, pontosan tudom, miről beszélek.”

Ezután váratlanul felekezetének céljaiba avatta be olvasóit: „A Tisza azért dolgozik, hogy Magyarország a béke szigete legyen. Soha nem vezetjük be a sorkatonaságot, és egyetlen katonát sem küldünk a háborúba. A Tisza megtartja a déli határkerítést, és sem most, sem kormányra kerülve nem támogatja sem a migránskvótákat, sem a migránspaktumot.” Egy ígéretcsokrot is a markunkba nyomott: „Azon dolgozunk, hogy egyetlen magyar se fázzon az otthonában, és senki se fagyjon meg a téli hidegben. Megtartjuk, és szociális alapon kiterjesztjük a rezsicsökkentést. […] A Tisza megvédi az anyaországi és a külhoni magyarokat is. Kormányra kerülve pedig azon dolgozunk majd, hogy minden magyar család lépésről lépésre jobban éljen: csökkenjenek az adók, nőjenek a bérek és a nyugdíjak.”

Tájékozatlan olvasó könnybe lábad (szakorvos szorgalmasan jegyzetel).

Cicerói magasságokból zárul a szózat: „Nincsenek gazdáim. Egyetlen dolog vezérel: Magyarország sorsa és a honfitársaim jóléte. A haza minden előtt!” (Egy szolgálati közlemény a párttársakhoz: „Juttasd el az üzenetemet minél több Fidesz-szavazóhoz!”)

Egy kommentelő szerint ha élőben ment volna a beszéd, Magyar Péterre szakad az előadócsarnok (szabadtér esetén az égbolt).