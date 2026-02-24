idezojelek
Tollhegyen

Svédcsavar

Egy svédországi friss jelentés rossz képet fest az ottani diákok helyzetéről.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
svédországsvédcsavarmigrációs 2026. 02. 24. 5:01
0

Egy svédországi friss jelentés rossz képet fest az ottani diákok helyzetéről. A kormány felkérésére készült kutatás szerint 2013 óta látványosan romlott a tanulók biztonságérzete, különösen a svéd szülőktől származó, Svédországban született gyerekek esetében. Jelentősen megnőtt a diá­kokat érő fenyegetések és testi bántalmazások száma az iskolákban. A diákoknak csaknem a fele aggódik az ugrásszerűen megnőtt bevándorlás miatt, ezzel egy időben csökkent a menedékkérők befogadásának támogatottsága, különösen a bennszülött svédek között. (Elnézve a nagyvárosok puskaporos no-go-zónáit, ez aligha meglepő.)

Pár éve a svéd tanfelügyelőség a korszellem slágertémáinak elfogadottságát vizsgálta a migrációs hátterű tankerületekben.

Elsősorban a 15-16 éves tanulók hozzáállására voltak kíváncsiak, méghozzá olyan bizalmas témakörökben, mint a homoszexualitás, a szexuális orientáció, illetve a jog az abortuszhoz. A hivatal az intézetek kétharmadát elmarasztalta, amiért a demokratikusnak nevezett kérdésekben nem teljesítettek „megfelelően”. Egyes helyeken például idegenkedést tapasztaltak a homoszexualitással kapcsolatban. Megállapították: „Nyugtalanító módon jelentek meg a nemi különbségek a tanulók gondolkodásában.” Azon is meghökkentek, hogy sok fiú utasította el az abortuszhoz való jogot, ellenben macsó módon gondolkodott a férfi–női szerepekről. Az egyik iskolában, ahol tíz diákból hat volt migrációs hátterű, a tanárok arról panaszkodtak, hogy komoly szerepkülönbségek tapasztalhatók a fiúk és a lányok között: a fiúk fiút alakítottak, a lányok pedig lányt. Hallatlan!

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeredmény alakulás

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekemlékirat

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekrendőrség

A gyilkos jogai

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekgázolás

A legaljasabb demagógok

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Újabb bizonyíték került elő, ez bele fog szólni a választási eredménybe

Csépányi Balázs avatarja

Milyen emberek ezek?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu