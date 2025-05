Van egy hely a lakásában, ahol több baktérium van, mint a vécében

A legfontosabb elengedhetetlen éjszakai feladat a konyhai felületek tisztítása, ugyanis ez segít megelőzni a csíra- és zsírlerakódást. Az esténkénti gyors letörlés segít megőrizni a konyha frissességét, a zsíroldó lebontja a kemény lerakódásokat. A hozzáértők egyetértenek abban is, hogy a konyhai mosogató az egyik legpiszkosabb felület minden otthonban, néha több baktériumot tartalmaz, mint a vécéülőke. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a főzés és az étkezések előkészítése zsírt, ételmaradékot és baktériumokat hagy maga után, ezért nemcsak a mosogató, hanem a munkalapok tisztítása is kiemelt fontosságú.