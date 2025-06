Légi katasztrófák: kell-e aggódnia a Boeingnek az indiai légi szerencsétlenség miatt?

A légi katasztrófák közelmúltbeli történetének legsúlyosabb balesetét szenvedte el június 12-én az Air India légitársaság VT-ANB lajstromjelű, General Electric hajtóművekkel felszerelt Boeing 787-8 Dreamliner típusú utasszállítója, 230 utassal, valamint 12 fős személyzettel a fedélzetén. A tragédiában egyetlen utas, a brit állampolgárságú és 40 éves Vishwas Kumar kivételével mindenki életét vesztette. Mivel a gép lakott területre zuhant, az áldozatok száma is tovább növekedett.

A légi katasztrófák történetében az elmúlt tíz év legsúlyosabb balesete volt az Air India utasszállítójának június 12-én történt lezuhanása Fotó: AFP

Légi katasztrófák sora tépázta meg a Boeing nimbuszát

A 2011 októberében szolgálatba állt Boeing 787 Dreamliner az egyik legnépszerűbb hosszútávú utasszállító gép, amit jól illusztrál, hogy jelenleg világszerte 89 légitársaság üzemelteti, köztük a legnagyobb és a legbiztonságosabbak közé sorolt olyan társaságok is, mint például a Qantas, az Emirates, a Qatar, az American Airlines, a Lufthansa vagy a KLM.

Az Air India a típus legrégibb üzemeltetői közé tartozik;

2012-től kezdve állította szolgálatba a Dreamliner flottáját amivel elsősorban Észak-Amerikába, Európába és a Közel-Keletre teljesít járatokat. A június 12-én történt balesetig 27 Dreamliner repült az indiai légitársaság színeiben és egy korábbi megrendelés alapján az idei év második felében lenne esedékes egy újabb Dreamliner leszállítása is. A tegnap történt katasztrófa után azonban - egyelőre - kérdésessé vált az Air India teljes Dreamliner-flottájának a sorsa.

A Dreamliner a Boeing legújabb fejlesztésű és 89 légi társaságnál üzemelő utasszállítója Fotó: Wikimedia Commons

A Boeing 787 Dreamliner a Boeing Commercial Airplanes repülőgépgyártó cég által kifejlesztett hosszútávú, szélestörzsű, közepes, kettő hajtóműves sugárhajtású utasszállító repülőgép, amely 2011-től áll a polgári légiközlekedés szolgálatában.

A baleset okait az indiai, a brit és az amerikai légügyi hatóság, valamint a Boeing illetékeseiből álló szakértői csoport fogja kivizsgálni. A szakemberek jelenleg a lezuhant gép repülési adatrögzítőit, az úgynevezett fekete dobozokat keresik, amelyek közül az egyiket már meg is találták a roncsok között. A vizsgálati eljárás során összegyűjtik és alaposan megvizsgálják az összes roncsdarabot, kielemezik a fedélzeti repülési adatrögzítők információit, ellenőrzik a balesetet szenvedett gép karbantartási jegyzőkönyveit, tanúkat hallgatnak meg és kiértékelik azokat az amatőr videófelvételeket is, amelyek a gép felszállását és becsapódását rögzítették. Noha a baleset okainak pontos feltárására még várni kell, de az bizonyos, hogy a Boeing számára kínos az indiai gépet ért katasztrófa még akkor is, ha ez a Dreamlinert ért első halálos baleset.

Lakóépületek közé zuhant a 171-es járat Boeingje Fotó: AFP

A 2011-ben debütált utasszállító fejlesztését és az üzemeltetését ugyanis számos probléma kísérte

és egy másik új altípus, a Boeing 737 MAX 2018-ban, illetve 2019-ben bekövetkezett halálos szerencsétlenségei- amiket egyértelműen gyártási hiba, szoftverprobléma okozott-, alaposan megtépázták a repülőgépgyártó óriás hírnevét. Ezért ha az Air India AI 171-es járata katasztrófájának hátterében is műszaki problémát tár fel a vizsgálat, az újabb súlyos és talán kiheverhetetlen csapást jelentene a Boeing számára. Mindenesetre vannak olyan jelek, amik ebbe az irányba mutatnak.

Ami biztosnak látszik: kritikus tolóerővesztés lépett fel az emelkedőben lévő gépen

A balesetet szenvedett VT-ANB lajstromjelű Dreamlinert 2013-ban gyártották az indiai légitársaság számára. A gép 2025. június 12-én Új-Delhiből repült át a Gudzsarát állambeli Ahmedábádba, ahonnan a London-Gatwick nemzetközi repülőtérre repült volna tovább. A 171-es járatot a 8200 órás repülési tapasztalattal rendelkező Sumeet Sabharwal kapitány, illetve az 1100 óra repült idővel rendelkező Clive Kunder első tiszt teljesítette. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a személyzet a felszállás előtti ellenőrzőlista végig vétele során nem tapasztalt semmilyen problémát, illetve rendellenességet.

Sumeet Sabharwal kapitány volt a járat gépparancsnoka Fotó: Aviation Circle

A gép a startengedély vétele után helyi idő szerint 13:38-kor emelkedett a magasba a reptér R21-es számú futópályájának betonjáról. A felszállást és az azt követő másodperceket egy amatőr videós, illetve a reptér térfigyelő kamerája is megörökítette. Noha ezek a felvételek önmagukban nem perdöntőek, de a baleset okainak kivizsgálásában részt vevő szakemberek számára fontos támpontot jelenthetnek más bizonyítékokkal együtt a baleset okainak feltárásában. A videók alapján megállapítható, hogy a Dreamliner fokozatosan gyorsulva végigrobogott a betonon, majd megfelelő felszállási állásszöggel a magasba emelkedett. Az elemelés pillanatában a térfigyelő kamera felvételén egy nagy porfelhő-szerű jelenség tűnt fel a gép felemelkedő orra, illetve a félszárnyak előtt.

A képkockán látható, hogy a Dreamliner a tolóerővesztés miatt nem tud emelkedni Fotó: Birmingham Mail

A Dreamliner tovább emelkedett, majd a felvételen úgy tűnik, mintha egy pillanatra megtorpant volna

és a felszálló állásszög ellenére sem emelkedett tovább, hanem először vízszintesen haladt, majd elkezdett süllyedni.

A felvételen jól látszik, hogy még mielőtt eltűnt volna a házak sziluettje mögött, magasabbra emelkedett az orra, ami arra utal, hogy a személyzet kétségbeesetten küzdött a gép felemeléséért. A gép az elemelkedés pillanatától számítva alig egy perc múltán a futópálya végétől hozzávetőleg másfél kilométerre a lakóházak közé csapódott és felrobbant. Ami a repülésben jártasak számára jól azonosítható a felvételen az az, hogy a gép gyorsan és olyan mértékben vesztett tolóerőt, hogy nem lehetett a levegőben tartani, így sem idő, sem pedig lehetőség nem maradt a visszafordulásra és a kényszerleszállás megkísérlésére.

Fotó: Flightradar 24

Arra, hogy mi lehetett a hirtelen fellépett tolóerővesztés oka, csak a szakértői vizsgálat adhat magyarázatot.

Tizenöt másodperccel a becsapódás előtt a kapitány vészjelzést (Mayday) küldött az irányításnak és közölte, hogy rohamosan fogy a hajtóművek tolóereje. Ez volt a gép fedélzetéről érkezett utolsó üzenet. A hajtóművek meghibásodása ezért ott kell hogy szerepeljen a katasztrófa lehetséges okai között is.

Kukába dobott alkatrészeket építettek be - állította a Boeingtől kirúgott minőségellenőr

A Dreamlinert ugyan biztonságos gépnek tartják, de a Boeing belső ügyeire rálátással rendelkezők között akadnak olyanok, akik jóval kritikusabbak ebben a kérdésben. Közéjük tartozott John Barnett is, aki minőségügyi vezetőként dolgozott a Dreamliner-projektben. Barnett - akit 2024. márciusában holtan találtak -, többször is kemény kritikával illette a cég vezetőségét a Dreamliner gyártásával kapcsolatos súlyos minőségi problémák miatt. A nagy megrendelésszámra figyelemmel a Boeing vezetősége folyamatos nyomás alatt tartotta az Everettben (Washington állam) lévő összeszerelő-üzem kollektíváját a határidők teljesítése miatt.

John Barnett a Boeing egyik minőségellenőrzési vezetője súlyos kritikákkal illette a cég vezetőségét Fotó: NBC News

A cég vezetői gyakran felülbírálták a minőségellenőröket és több olyan szakembert is kirúgtak, akik szóvá tették, hogy a gyártási folyamatban a határidők tartása miatt alárendeltté vált a biztonság.

Barnett több feljegyzést írt a Boeing vezetésének komolyan kifogásolva egyes fontos alkatrészek gyenge minőségét, illetve azt is, hogy a határidők miatt nem egyszer nem megfelelő alkatrészeket építettek be. John Barett állítása szerint egyszer olyan eset is előfordult, hogy a szakmunkások felső utasításra a kukából szedtek ki korábban nem megfelelő minőségűként leselejtezett alkatrészeket és azokat építették be, mivel sürgetett az adott gép átadásának határideje. Barett mutatott rá arra is, hogy a Dreamlinerbe beépített vészhelyzeti oxigénrendszer 25 százalékban hibás, vagyis vészhelyzet esetén minden negyedik oxigénmaszk működésképtelen lenne. A Boeing ezt a hibát utóbb beismerte és magyarázatként az egyik beszállítónál feltárt minőségellenőrzési problémára hivatkozott.

Még nem tudni, hogy az Air India Dreamlinerét ért súlyos katasztrófa hogyan fogja érinteni a Boeinget Fotó: AFP

Barett - akit eltávolítottak a cégtől - pert indított a Boeing ellen, majd 2024 márciusában hirtelen meghalt. Halálát öngyilkosságnak minősítették. Az Al Jazeera egyik oknyomozó videójában arról kérdezgette a Dreamlinerek összeszerelésén dolgozó szakmunkásokat, hogy ők szívesen felülnének-e a gépre. A tizenöt megkérdezettből tízen nemleges választ adtak. A Dreamlinerek szolgálatba állítása után számos hiba jelentkezett az üzemeltetés során, így különösen az új típusú lítium-akkumulátorokkal akadt sok probléma. Azt jelenleg még nem tudhatjuk, hogy az Air India 171-es járatát ért katasztrófa tovább fogja-e rongálni cég Boeing 737 MAX típusainak katasztrófája miatt megtépázódott hírnevét.

Ami eddig tudható az Air India 171-es járatának katasztrófájáról: