majákMúlt-korfogékszerrégészeti leletKözép-Amerika

A hétéves maja gyermekeknek drágakövek voltak a fogaikban

Egy friss tanulmány szerint a maják nemcsak felnőttek, hanem már kisgyermekek fogait is díszítették jádebetétekkel. A guatemalai lelet három, 7-10 éves gyermektől származó fogat vizsgált, amelyek bizonyítják, hogy a fogékszer a társadalmi érettség és a felnőtté válás szimbolikus jele lehetett.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 09. 24. 17:10
A majáké volt az egyik legfejlettebb közép-amerikai civilizáció Fotó: Wikimedia Commons/Pavel Vorobiev
A maja fogékszer felfedezése

A régészek régóta tudják, hogy a spanyol hódítás előtti maja felnőtteknek volt fogékszerük. A legújabb kutatás azonban izgalmas fordulatot hozott: a vizsgált fogak a 7-10 éves korosztályba tartozó gyermekektől származtak. A vizsgálatot a Journal of Archaeological Science 2025. novemberi számában tették közzé.

Jádebetétek a gyermeki fogakban

A guatemalai Popol Vuh Múzeumban őrzött három fog röntgenvizsgálata azt mutatta, hogy a betéteket még akkor helyezték be, amikor a gyerekek éltek. A díszítéshez kőszerszámokkal apró vájatokat készítettek, majd jáde-, obszidián- vagy piritdarabkákat illesztettek be szerves ragasztóval.
A három fog közül az egyik a felső metszőfog, a másik egy szemfog, a harmadik pedig egy alsó metszőfog volt. Nem bizonyítható, hogy mind ugyanattól a gyermektől származott.

Drágakővel díszített fogak   Fotó: Wikimedia Commons / Gary Todd 

Korábbi leletek alapján serdülők fogait gyakran reszelték vagy formálták, de betétet ritkán kaptak. 

A kutatók szerint a beavatkozás túl invazívnak tűnhetett a növekvő fogak esetében. Az új eredmények azonban azt jelzik, hogy bizonyos közösségekben már a fiatal gyermekek is viseltek fogékszert. Ez jelezhette, hogy a gyermek elkezdett felnőtt feladatokat vállalni, például házimunkát végezni.

Regionális hagyomány vagy általános szokás?

A tanulmány szerzői arra figyelmeztetnek, hogy a felfedezés nem feltétlenül vonatkozik a teljes maja birodalomra. Lehet, hogy csupán egy szűk régió hagyományát tükrözi. Belize területéről ismert egy hasonló, de vitatott eset, amikor egy hároméves gyermek fogait díszítették jádéval – ám ott felmerült, hogy a betétet a gyermek halála utáni rituáléban helyezték be.

Maja város, Tikal romjai   Fotó: Wikimedia Commons/amslerPIX

Bár a három fog ép fogbélje arra utal, hogy a gyermekek életében készült a módosítás, a pontos cél továbbra is rejtély. A kutatók hangsúlyozzák: csak további leletek segíthetnek megérteni, hogy a fogékszer vajon széles körben elterjedt szokás volt-e, vagy csupán egyedi, regionális hagyomány.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 



 

