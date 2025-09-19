Árpád fejedelem sírjának titkára hamarosan fény derülhet?

Árpád fejedelem haláláról nem maradt fenn kortárs forrás, az azonban biztos, hogy a pozsonyi csata évében, 907-ben hunyt el és nem harcban esett el. Ekkor hatvan év körüli lehetett, ami abban az időben már időskornak számított.
Fehéregyházán temették el Árpád fejedelmet Anonymus szerint
Sírjának helyéről Anonymus ennyit írt krónikájában: „Tisztességgel temették el egy patak forrása felett, ahonnan az kőmederben folyik Attila király városába. Azon a helyen egy Fehérnek nevezett templomot emeltek a szent Szűz, Mária tiszteletére.” A víz az aquincumi forrás vize lehetett. Noha Anonymus munkáját forráskritikával kell kezelnünk, annyi azonban biztos, hogy Fehéregyháza nevű település létezett egészen a török hódoltságig.
Az 1850-es évek ásatásait, amellyekkel Árpád sírja után kutattak, a Bach-korszak osztrák önkényuralmi rendszere tüntető, protestáló cselekedetnek tekintette- emeli ki Kanyó Ferenc történész. Az 1860-as években a Viktória Téglagyár agyagkitermelő gödréből előkerült romokat vizsgálták ebből a szempontból. Az 1930-as években Sashegyi Sándor amatőr régész a Holdvilág-árokban kereste Árpád fejedelem sírját. A feltételezett települést, Ősbudát, Szörényi Levente zeneszerző és énekes is kutatta.
A térkép lehet a megoldás kulcsa
2011-ben került elő a Magyar Nemzeti Levéltárban az a térkép, amely 1778-ban készült és amelyen a Hármashatárhegyől északkeletre a„Fehéregyháza rommezői” megjelölés szerepel. Itt már 1906-ban is terveztek emlékhelyet állítani, a Vörösvári és a Bécsi út találkozásának környékén. Ezt Bertha Bulcsú író is megerősítette a Kortársban közölt írásában 1977-ben, Óbuda különlegességét hangsúlyozva ezzel kapcsolatban. Több évszázados hagyomány szerint e területen lehet Árpád végső nyughelye, ezért is folytattak itt ásatásokat.
Jelenleg is ezt tekintik a legbiztosabb nyomnak.
Jó diplomata volt Árpád
Árpád, a vezérlő nagyfejedelmünk 845-ben született Álmos fiaként. Megválasztásakor négy napig tartottak a lakomázással egybekötött ünnepségek, a vezértársai pedig pajzsra emelték.
Ez a kazár eredetű szokás szimbolikusan is megerősítette pozíciójában.
A honfoglalás 895-ös szakaszának lebonyolításában fiai, mint az egyes hadseregrészek vezetői tevékenyen részt vettek. Árpád ekkor már középkorú ember volt, így vezérei a tudására és szervezőkészségére is támaszkodhattak. A honfoglaló magyarok először meghódították a Tisza és Bodrog közét, majd megszállták Borsa várát-írta Anonymus a krónikájában.