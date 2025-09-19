Árpád fejedelem sírjának titkára hamarosan fény derülhet?

Árpád fejedelem haláláról nem maradt fenn kortárs forrás, az azonban biztos, hogy a pozsonyi csata évében, 907-ben hunyt el és nem harcban esett el. Ekkor hatvan év körüli lehetett, ami abban az időben már időskornak számított.

Árpád és a vérszerződés Fotó: László Gyula



Fehéregyházán temették el Árpád fejedelmet Anonymus szerint

Sírjának helyéről Anonymus ennyit írt krónikájában: „Tisztességgel temették el egy patak forrása felett, ahonnan az kőmederben folyik Attila király városába. Azon a helyen egy Fehérnek nevezett templomot emeltek a szent Szűz, Mária tiszteletére.” A víz az aquincumi forrás vize lehetett. Noha Anonymus munkáját forráskritikával kell kezelnünk, annyi azonban biztos, hogy Fehéregyháza nevű település létezett egészen a török hódoltságig.

A magyarok bejövetele egy 19. századi litográfián Fotó: Wikimedia Commons

Az 1850-es évek ásatásait, amellyekkel Árpád sírja után kutattak, a Bach-korszak osztrák önkényuralmi rendszere tüntető, protestáló cselekedetnek tekintette- emeli ki Kanyó Ferenc történész. Az 1860-as években a Viktória Téglagyár agyagkitermelő gödréből előkerült romokat vizsgálták ebből a szempontból. Az 1930-as években Sashegyi Sándor amatőr régész a Holdvilág-árokban kereste Árpád fejedelem sírját. A feltételezett települést, Ősbudát, Szörényi Levente zeneszerző és énekes is kutatta.

A térkép lehet a megoldás kulcsa

2011-ben került elő a Magyar Nemzeti Levéltárban az a térkép, amely 1778-ban készült és amelyen a Hármashatárhegyől északkeletre a„Fehéregyháza rommezői” megjelölés szerepel. Itt már 1906-ban is terveztek emlékhelyet állítani, a Vörösvári és a Bécsi út találkozásának környékén. Ezt Bertha Bulcsú író is megerősítette a Kortársban közölt írásában 1977-ben, Óbuda különlegességét hangsúlyozva ezzel kapcsolatban. Több évszázados hagyomány szerint e területen lehet Árpád végső nyughelye, ezért is folytattak itt ásatásokat.

Jelenleg is ezt tekintik a legbiztosabb nyomnak.

Felks Antal térképe, ami új irányt szabhat Árpád sírhelyének kutatásában Forrás: BERLÁSZ JENŐ VESTIGIA RUDERUM ALBAE ECCLESIAE FEHÉREGYHÁZ EGY XVIII. SZÁZADI TÉRKÉPE., origo

Jó diplomata volt Árpád



Árpád, a vezérlő nagyfejedelmünk 845-ben született Álmos fiaként. Megválasztásakor négy napig tartottak a lakomázással egybekötött ünnepségek, a vezértársai pedig pajzsra emelték.

Ez a kazár eredetű szokás szimbolikusan is megerősítette pozíciójában.

A honfoglalás 895-ös szakaszának lebonyolításában fiai, mint az egyes hadseregrészek vezetői tevékenyen részt vettek. Árpád ekkor már középkorú ember volt, így vezérei a tudására és szervezőkészségére is támaszkodhattak. A honfoglaló magyarok először meghódították a Tisza és Bodrog közét, majd megszállták Borsa várát-írta Anonymus a krónikájában.