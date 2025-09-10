Rendkívüli

Az árapály emelte fel a sumer civilizációt

A sumer civilizáció felemelkedését hagyományosan az öntözés, a kereskedelem és a pásztorkodás ötvözésével magyarázzák. Egy 2025-ös tanulmány azonban új nézőpontot kínál: Liviu Giosan és Reed Goodman kutatása szerint a Perzsa-öböl árapályai teremtették meg a kezdeti mezőgazdasági bőséget, amely lehetővé tette Mezopotámia városainak születését.

2025. 09. 10.
Az árapály komoly szerepet játszhatott az első sumér települések kialakulásában Fotó: Open AI
A sumer környezet és az első települések

A dél-mezopotámiai síkságot a Tigris és az Eufrátesz alakította ki. Az utolsó jégkorszak után, Kr. e. 5000–4000 között a tengerszint megemelkedett, deltákat és mocsarakat hozva létre. A Lagashban (Tell al-Hiba) végzett fúrások bizonyították, hogy a legkorábbi sumer városok a tengerhez és az árapály ritmusához kötődő környezetben jöttek létre. Ezek az árapály-delták kedveztek a mezőgazdaság innovatív formáinak.

A Perzsa-öböl az utolsó eljegesedés után alakult ki az általános tengerszint-emelkedés következtében  Fotó: NASA

Az Ubaid-kultúra (Kr. e. 8000–6000) idején jelentek meg az első falvak és a földművelés, ám társadalmi központosítás még nem alakult ki. Az uruki korszak (Kr. e. 4000–3200) már fordulatot hozott. 

Uruk a történelem egyik első nagyvárosává vált, templomokkal, írással és államszervezettel. 

A kérdés sokáig nyitott maradt: honnan származott a mezőgazdasági többlet a nagy vízművek kiépítése előtt? Az új kutatás szerint a választ az árapály-öntözés adhatja meg.

Az árapály-öntözés működése

Az ókori Perzsa-öböl árapályai akár több száz kilométerre is behatoltak a szárazföld belsejébe. A modern gátak előtti időkben a Satt-el-Arab folyón az árapály hatása 200 km-re is kiterjedt. A dagály elárasztotta a földeket, az apály elvezette a felesleget és a sót, így termékeny talajt hagyva maga után.

A Perzsa-öböl mai iraki partvidéke    Fotó: Wikimedia Commons/Khalduniqbal 

Bár elsőre úgy tűnhet, hogy a dagállyal érkező víz sót hozott a földekre, a korabeli Perzsa-öböl északi szakasza még nagyrészt édesvíz volt.

A Tigris és az Eufrátesz hatalmas vízhozama miatt a deltavidék árapályos öbleiben a víz többnyire édes vagy enyhén brakkos maradt. Az apály ráadásul elvezette a felesleget, és a talajból kioldott sókat is kimoshatta, így a rendszer nem a szikesedést, hanem éppen a termékenységet segítette elő. A sumerek árkokkal és mellékcsatornákkal hasznosíthatták ezt a természetes rendszert bonyolult vízrendszer építése nélkül. Ez a stabil és kiszámítható öntözés lehetővé tette az Ubaid falvakból az uruki városokba való átmenetet.

Négy és félezer éves sumer szobor  Fotó: Wikimedia Commons

Kr. e. 4000–3000 körül a Tigris és az Eufrátesz deltájának előrenyomulása elzárta a Perzsa-öböl bejáratát, a mocsarak pedig elszigetelték a szárazföld belsejét az árapályoktól. 

Az árapály-öntözés többé nem volt működőképes. A közösségek így kénytelenek voltak nagyszabású csatornarendszerekbe fektetni, amelyek Kr. e. 2500-tól dokumentáltan megjelentek. A víz feletti ellenőrzés a mezőgazdaság, a munkaerő és a politikai hatalom irányítását jelentette – ez lett a városállamok alapja.

Mitológiai nyomok és kulturális örökség

A kutatók szerint az árapályos mezőgazdaság emléke a sumer mitológiában is visszhangozhat. Enki isten, az édes- és sós víz uralkodója, a folyó és a tenger kettősségét testesítette meg. Eridu temploma az árapály ritmusát tükrözhette, míg a nagy árvizekről szóló mítoszok valószínűleg a tengerparti és folyami dinamikák hirtelen változásaira utalhattak.

Sumer települések az ókori Mezopotámiában, a Perzsa-öböl környékén   Fotó: Wikimedia Commons/NASA

A történeti kutatás eddig főként az emberi találékonyságot és a társadalmi szervezetet látta a sumér felemelkedés kulcsának. Giosan és Goodman tanulmánya azonban rámutat: a környezeti tényezők – különösen az árapály-öntözés – döntő szerepet játszottak. Ez a természetes rendszer biztosította a bőséget, amely lehetővé tette a városiasodás kezdetét. Amikor az árapály eltűnt, a társadalom már elég fejlett volt a helyzet kezelésére és az államszervezet létrehozására, mely sikeresen irányította az alkalmazkodást.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

