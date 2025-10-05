A templomos lovagok felemelkedése és bukása

A Szentföld védelmezői

A templomos lovagrend (Ordo Pauperum Commilitonum Christi Templique Salomonici) 1118-ban, egyes források szerint 1118/1119-ben jött létre Jeruzsálemben, a Szentföld védelmére. Az alapítók közül kiemelkedett Hugues de Payens francia gróf, aki társaival együtt fogadalmat tett a jeruzsálemi pátriárka előtt.

Első rendházukat a jeruzsálemi Templom-hegyen, Salamon templomának romjainál kapták, innen ered nevük is.

Az elszegényedett francia nemesek által alapított templomos lovagrend az 1118-ban történt megalapítása után két évtizeddel később már Európa és a Szentföld legbefolyásosabb rendje lett (Forrás: Open AI)

A rend hamarosan nemcsak katonai, hanem gazdasági hatalommá is vált. Európai birtokaik, a számukra felajánlott adományok és szigorú szervezettségük révén a templomosok a középkor „bankáraivá” váltak: zarándokoknak biztosítottak letéteket, kölcsönöket folyósítottak királyoknak, és olyan pénzügyi rendszert működtettek, amely előrevetítette a modern bankrendszert. Így többek között a templomosok nevéhez fűződik a váltó „feltalálása” is.

Híres nagymesterek

Az alapító Hugues de Payens után olyan nagymesterek irányították a rendet, mint Robert de Craon vagy Bertrand de Blanchefort. Katonai szervezettségük és fegyelmezettségük révén a templomosok a keresztes hadjáratok meghatározó erejévé váltak.

Hírnevük félelmet keltett ellenfeleikben, és tiszteletet parancsolt szövetségeseik között.

A templomos lovagok félelmetes hírű harcosok voltak (Forrás: AFP)

A 13. század végére azonban a keresztes államok összeomlottak a Szentföldön, és a rend katonai küldetése megszűnt. Európában maradtak, ahol gazdasági erejük miatt sok uralkodóban bizalmatlanságot keltettek. Legfőbb ellenségük IV. (Szép) Fülöp francia király lett, aki súlyosan eladósodott a templomosok felé, és éppen ezért a hatalmuk megtörésére, valamint vagyonuk megszerzésére törekedett.

A letartóztatások és a perek

Egy pénteki napon, 1307. október 13-án, a francia király parancsára egyszerre tartóztatták le a templomosokat Franciaország-szerte. (Ebből származik a péntek 13-hoz, mint a szerencsétlenség napjához kapcsolódó babona is.)

Sátánimádással, eretnekséggel és erkölcstelenséggel vádolták őket.

A kínvallatás hatására sokan beismerték a koholt bűnöket, ami jogalapot adott a perekhez.