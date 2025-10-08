pestisMúlt-korpestisbaktériumközépkorkaranténpestisjárvány

A borzalmas fekete halál, ami megtizedelte Európát

A középkor és az újkor határán a pestisjárvány radikálisan átalakította az aragóniai korona városainak gondolkodását. A hitbeli engesztelés helyett megjelentek a halálozási statisztikák, a városfalak lezárása és a karanténok előfutárai. Egy új tanulmány bemutatja, hogyan vezetett ez a váltás a modern közegészségügyi rendszerek előképéhez.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 10. 08. 22:19
A pestis, a "fekete halál" a középkor és a korai újkor legrettegettebb betegsége volt Fotó: oomizuao.devianart
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A pestisjárvány és a hit

A középkori Európát sújtó pestisjárványok alapjaiban formálták át a társadalmakat. A betegség gyors terjedésével szemben a közösségek eleinte a valláshoz fordultak: körmeneteket tartottak, bűnbánati napokat szerveztek, és szentek közbenjárását kérték. Katalóniában Szent Nárciszhoz, Mallorcán pedig Szent Praxédeszhez imádkoztak a járvány elhárításáért. A manresai városi tanács 1384-ben az istenkáromlás és a szerencsejáték betiltásával próbálta kiengesztelni az Istent, a pestist égi büntetésként értelmezve.

A pestisbaktérium mikroszkópos képe  Fotó: Wikimedia Commons

A 15. század közepétől azonban új szemlélet bontakozott ki. Bár a vallási rítusok továbbra is jelen voltak, a hatóságok elkezdték a fertőzések megfigyelését és az adatok gyűjtését. Barcelonában az 1420-as években már kijelöltek egyházi és orvosi személyeket, akik napi szinten számolták a haláleseteket. Ez az első halandósági megfigyelőrendszer lehetővé tette a járványok korai felismerését – mérföldkő volt a pestisjárvány elleni racionális fellépésben.

Városfalak, lezárások, karanténok

A városok – például Terrassa és Cervera – a 15. század elején már korlátozták az utazók mozgását. 

A fertőzött településekről érkezők beutazását megtiltották, a fogadósokat pedig arra kötelezték, hogy ne szállásoljanak el betegeket. 

A fizikai elszigetelést ettől kezdve a pestisjárvány elleni védekezés alapvető eszközének tekintették. A városfalak lezárása ugyan súlyos gazdasági károkat okozott, de a közösségek biztonságérzetét növelte.

Egy pestiskórház a korai újkorban  Fotó: Mark Gridley

A Földközi-tenger partján fekvő városokban különösen nagy figyelmet fordítottak a tengeri terjedés megakadályozására. Mallorcán már 1414-ben kiutasították azokat, akiket fertőzöttnek hittek, Barcelonában pedig 1458-ban tiltották meg a mallorcai hajók kikötését. A kikötők így egészségügyi határvonallá váltak. Sóllerben 1467 körül őrök ellenőrizték az utakat – a félelem és az éberség mindennapossá vált.

A karantén megszületése

A 15. század végén megjelentek a karanténhoz hasonló intézkedések. Cervera 1501-ben ideiglenes kaszárnyákat épített, ahol az érkezőket elkülönítették. 1509-ben a valenciai hatóságok külön házat béreltek a kikötő mellett az újonnan érkezők megfigyelésére. Bár nem mindig tartották be a negyven napot, a megelőző elzárás elve már megjelent.

Füstöléssel próbáltak védekezni a halálos kór tejedése ellen  Fotó: Wellcome Library, London

Mallorcán 1476-ban létrejött egy orvos vezette egészségügyi bizottság, amely szabályozta az orvosi engedélyeket, felügyelte a temetkezéseket és ellenőrizte a betegség idején készített végrendeleteket. Ez az adminisztratív és szakmai felügyelet a modern egészségügyi tanácsok elődjének tekinthető. Ezzel párhuzamosan terjedt a városi közterek fertőtlenítésének gyakorlata: máglyákat gyújtottak az utcákon, hogy a „rossz levegőt” megtisztítsák.

Empirikus tudás és gyakorlati tapasztalat

Érdekes módon a legtöbb intézkedés nem az egyetemi orvoslásból származott. A városok vezetői és sebészei gyakorlati tapasztalatokra támaszkodtak, nem pedig elméleti értekezésekre. Ez jól mutatja, hogy az „akadémiai” orvoslás és a városi valóság között komoly szakadék húzódott. Az önkormányzatok gyakorlati tudása azonban megalapozta az első közegészségügyi struktúrákat.

Egy pestisdoktor bizarr öltözete  Fotó: Open AI

Az új kutatás szerint a 15. század közepétől az aragóniai korona városai olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek a későbbi európai közegészségügy előképei lettek. A halálozási adatok gyűjtése, a városfalak lezárása, a kikötők ellenőrzése és a karantén előfutárai mind annak jelei, hogy a pestisjárvány elleni küzdelemben a hit mellett egy új, empirikus és adminisztratív szemlélet is megszületett.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyarország

Sonderkommando Erdélyből

Bayer Zsolt avatarja

Ne legyenek illúzióink, Erdélyben, az erdélyi magyarság körében is megterem a gaz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.