A borzalmas fekete halál, ami megtizedelte Európát

A pestisjárvány és a hit

A középkori Európát sújtó pestisjárványok alapjaiban formálták át a társadalmakat. A betegség gyors terjedésével szemben a közösségek eleinte a valláshoz fordultak: körmeneteket tartottak, bűnbánati napokat szerveztek, és szentek közbenjárását kérték. Katalóniában Szent Nárciszhoz, Mallorcán pedig Szent Praxédeszhez imádkoztak a járvány elhárításáért. A manresai városi tanács 1384-ben az istenkáromlás és a szerencsejáték betiltásával próbálta kiengesztelni az Istent, a pestist égi büntetésként értelmezve.

A pestisbaktérium mikroszkópos képe Fotó: Wikimedia Commons

A 15. század közepétől azonban új szemlélet bontakozott ki. Bár a vallási rítusok továbbra is jelen voltak, a hatóságok elkezdték a fertőzések megfigyelését és az adatok gyűjtését. Barcelonában az 1420-as években már kijelöltek egyházi és orvosi személyeket, akik napi szinten számolták a haláleseteket. Ez az első halandósági megfigyelőrendszer lehetővé tette a járványok korai felismerését – mérföldkő volt a pestisjárvány elleni racionális fellépésben.

Városfalak, lezárások, karanténok

A városok – például Terrassa és Cervera – a 15. század elején már korlátozták az utazók mozgását.

A fertőzött településekről érkezők beutazását megtiltották, a fogadósokat pedig arra kötelezték, hogy ne szállásoljanak el betegeket.

A fizikai elszigetelést ettől kezdve a pestisjárvány elleni védekezés alapvető eszközének tekintették. A városfalak lezárása ugyan súlyos gazdasági károkat okozott, de a közösségek biztonságérzetét növelte.

Egy pestiskórház a korai újkorban Fotó: Mark Gridley

A Földközi-tenger partján fekvő városokban különösen nagy figyelmet fordítottak a tengeri terjedés megakadályozására. Mallorcán már 1414-ben kiutasították azokat, akiket fertőzöttnek hittek, Barcelonában pedig 1458-ban tiltották meg a mallorcai hajók kikötését. A kikötők így egészségügyi határvonallá váltak. Sóllerben 1467 körül őrök ellenőrizték az utakat – a félelem és az éberség mindennapossá vált.

A karantén megszületése

A 15. század végén megjelentek a karanténhoz hasonló intézkedések. Cervera 1501-ben ideiglenes kaszárnyákat épített, ahol az érkezőket elkülönítették. 1509-ben a valenciai hatóságok külön házat béreltek a kikötő mellett az újonnan érkezők megfigyelésére. Bár nem mindig tartották be a negyven napot, a megelőző elzárás elve már megjelent.