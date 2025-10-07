Az óra, ami akkor kezd ketyegni, mikor az élet véget ér

Az 1940-es évek közepén egy amerikai vegyész, Willard Libby meg akarta találni a szén radioaktív formáját, a szén–14-et (C14) . Feltételezése szerint, ha valóban létezik, akkor lassan bomló nyomot hagy az elhalt növényekben, állatokban és emberekben – ezért, ha kiderülne, mennyi szén található azok maradványaiban, akkor felfedné haláluk időpontját.

Előbb még be kellett bizonyítania, hogy a szén–14 a becsléseinek megfelelő koncentrációban létezik a természetben. Más tudósok ugyanis csak laboratóriumi szintetizálással tudták kimutatni a szén–14-et.

A szén–14 a szén egyik radioaktív izotópja, amelyet gyakran radioszénnek is neveznek.

Úgy gondolta, az élőlények az ürülékükkel rakják le, ezért a szennyvízben kereste. Egészen pontosan a Baltimore-i lakosok szennyvízében. És megtalálta.

Libby akkor még nem tudta, de a radioaktív szén – a radiokarbon – többek között kormeghatározásra is használható.

A XX. század közepe óta a radiokarbonos kormeghatározás számtalan műtárgy korát derítette ki, segített eltűnt személyek ügyeinek megoldásában, elefántcsont-kereskedőket juttatott börtönbe, tudósok számára lehetővé tette a Föld éghajlatának mélyebb megértését. Ez az egyik kulcs, amely a Nobel Prize Outreach és a BBC együttműködésében készült tanulmány szerint kaput nyit világunk megismerésére.

Hogyan keletkezik egyáltalán a szén–14?

Folyamatosan termelik a kozmikus sugarak, amelyek megváltoztatják a Föld légkörében lévő nitrogénatomok szerkezetét. A keletkező szén–14 atom gyorsan egyesül az oxigénnel, radioaktív szén-dioxidot hoz létre.

A Földön a növények növekedésük során elnyelik a levegőben lévő radioaktív szén-dioxid egy részét, akárcsak a belőlük táplálkozó állatok – és az emberek is. Míg egy növény vagy állat él, folyamatosan tölti belső szén–14-raktárait, de ahogy elpusztul, a folyamat leáll. Mivel a radiokarbon ismert sebességgel bomlik, a szerves anyagban maradt mennyiség mérése elárulja az anyag korát:

ez az a halálosan pontos óra, amelyik abban a pillanatban elkezd ketyegni, mikor valaki vagy valami meghal.

Miután Libby megerősítette, hogy szén–14-es izotópot tartalmaz a baltimore-i csatornából származó metángáz, különböző dolgokban mutatott ki radiokarbont, amivel bizonyította azok valódi korát – a Holt-tengeri tekercsektől egy töredékig, amit III. Szeszósztrisz, közel 4000 évvel ezelőtt élt egyiptomi felség sírjában találtak. (Egyébként ő lett az első egyiptomi fáraó, aki már életében isteni státust kapott.)