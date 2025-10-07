Rendkívüli

Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

radiokarbonoshalálozáskorföld légkörszén izotópszénizotópos kormeghatározáskormeghatározás

Az óra, ami akkor kezd ketyegni, mikor az élet véget ér

Egy árulkodó radioaktív jel az órához hasonlóan jelzi az idő múlását. Felfedezése segített megoldani sokféle természeti rejtélyt.

Bíró Zoltán István
2025. 10. 07. 14:00
Fotó: II. Ramszesz (Kr. e. 1301-1235), az újbirodalmi XIX. dinasztia harmadik fáraója, az ókori Egyiptom egyik legjelentősebb uralkodója. Múmiája a Kairói Múzeumban, Egyiptomban található Forrás: Getty Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az 1940-es évek közepén egy amerikai vegyész, Willard Libby meg akarta találni a szén radioaktív formáját, a szén–14-et (C14) . Feltételezése szerint, ha valóban létezik, akkor lassan bomló nyomot hagy az elhalt növényekben, állatokban és emberekben – ezért, ha kiderülne, mennyi szén található azok maradványaiban, akkor felfedné haláluk időpontját.

Előbb még be kellett bizonyítania, hogy a szén–14 a becsléseinek megfelelő koncentrációban létezik a természetben. Más tudósok ugyanis csak laboratóriumi szintetizálással tudták kimutatni a szén–14-et.

A szén–14 a szén egyik radioaktív izotópja, amelyet gyakran radioszénnek is neveznek.

Úgy gondolta, az élőlények az ürülékükkel rakják le, ezért a szennyvízben kereste. Egészen pontosan a Baltimore-i lakosok szennyvízében. És megtalálta.

Libby akkor még nem tudta, de a radioaktív szén – a radiokarbon – többek között kormeghatározásra is használható.

A XX. század közepe óta a radiokarbonos kormeghatározás számtalan műtárgy korát derítette ki, segített eltűnt személyek ügyeinek megoldásában, elefántcsont-kereskedőket juttatott börtönbe, tudósok számára lehetővé tette a Föld éghajlatának mélyebb megértését. Ez az egyik kulcs, amely a Nobel Prize Outreach és a BBC együttműködésében készült tanulmány szerint kaput nyit világunk megismerésére.

Hogyan keletkezik egyáltalán a szén–14?

Folyamatosan termelik a kozmikus sugarak, amelyek megváltoztatják a Föld légkörében lévő nitrogénatomok szerkezetét. A keletkező szén–14 atom gyorsan egyesül az oxigénnel, radioaktív szén-dioxidot hoz létre.

A Földön a növények növekedésük során elnyelik a levegőben lévő radioaktív szén-dioxid egy részét, akárcsak a belőlük táplálkozó állatok – és az emberek is. Míg egy növény vagy állat él, folyamatosan tölti belső szén–14-raktárait, de ahogy elpusztul, a folyamat leáll. Mivel a radiokarbon ismert sebességgel bomlik, a szerves anyagban maradt mennyiség mérése elárulja az anyag korát:

ez az a halálosan pontos óra, amelyik abban a pillanatban elkezd ketyegni, mikor valaki vagy valami meghal.

Miután Libby megerősítette, hogy szén–14-es izotópot tartalmaz a baltimore-i csatornából származó metángáz, különböző dolgokban mutatott ki radiokarbont, amivel bizonyította azok valódi korát – a Holt-tengeri tekercsektől egy töredékig, amit III. Szeszósztrisz, közel 4000 évvel ezelőtt élt egyiptomi felség sírjában találtak. (Egyébként ő lett az első egyiptomi fáraó, aki már életében isteni státust kapott.)

És 1960-ban Libby elnyerte a kémiai Nobel-díjat.

Technikája akár 50 000 éves szerves anyagokon is működik – ennél régebbi anyagokban azonban túl kevés a szén–14 izotóp: csak eddig lehet visszamenni segítségével az időben.

A kormeghatározás számtalan régóta fennálló vitát lezárt. Példaként említik a „Vörös Hölgy” csontvázát, amelyet 1823-ban William Buckland teológus és geológus fedezett fel Walesben. Buckland ragaszkodott hozzá, hogy a csontváz 2000 éves, és több mint egy évszázadon át senki nem tudta cáfolni. A radiokarbonos eljárás végül kimutatta, hogy valójában 33 000 és 34 000 év közötti emberi maradvány.

1975-ben egy 13 éves lány, Laura Ann O’Malley eltűnt New Yorkban. Az 1990-es években egy kaliforniai folyómederben talált maradványról azt gondolták, történelmi sírból származhat, míg idén a radiokarbonos kormeghatározás ki nem mutatta, hogy igazából egy 1964 és 1967 között született személyhez tartozik, aki 1977 és 1984 között halt meg. A DNS-elemzés megerősítette, hogy O’Malley maradványaira leltek.

A forenzikus elemzések (bűnügyi nyomozásokban és peres eljárásokban használt vizsgálatok) gyakran a radiokarbonos kormeghatározás „bombaimpulzusos” módszerére támaszkodnak.

A „bombaimpulzus” (bomb pulse vagy 14 C bomb peak) a szén–14 izotóp koncentrációjának hirtelen, jelentős növekedése a Föld légkörében, ami az 1950-es évek elején kezdődött és az 1963-as részleges atomcsend-szerződésig tartó, nagy mennyiségű légköri nukleáris fegyverkísérlet következménye.

A robbanások hatalmas mennyiségű további szén–14-izotópot juttattak a levegőbe, amik csökkenve, de azóta is jelen vannak. Így a szén–14-mérések és a lefelé irányuló görbe összehasonlításával a XX. század közepétől az anyagok kora nagyon pontosan meghatározható.

Sam Wasser, a Washingtoni Egyetem vadbiológusa a vadon élő állatok illegális kereskedelmének visszaszorítására elemezte az elefántcsontminták radiokarbonos kormeghatározását. Ezek az adatok megmutathatják, hogy az adott elefántok az 1989-es elefántcsont-kereskedelem betiltása előtt vagy után pusztultak-e el –  bármit is állítsanak a kereskedők.

Ezzel a technikával bizonyosodott be számos műalkotásról, hogy hamisítvány. Egy hamisító például azt állította egy falusi jelenetet ábrázoló festményről, hogy 1866-ban készült. Radiokarbonos kormeghatározással kiderült, a képet valójában az 1980-as években festették és mesterségesen öregítették.

A kormeghatározás a klímaváltozással is foglalkozik, mivel segít a tudósoknak megérteni a fosszilis tüzelőanyag-kibocsátás éghajlatra gyakorolt hatását. Például a gleccserek és az ősi ökoszisztémák vizsgálata sokkal pontosabb lett a technológiának köszönhetően.

De egy másik óra is ketyeg

A fosszilis tüzelőanyagok bőséges mennyiségű szenet tartalmaznak, de szén–14-et éppenséggel nem.

A fosszilis tüzelőanyagok (vagy ásványi energiahordozók) olyan elhunyt növényi és állati szervezetek maradványaiból keletkezett anyagok, amelyek évmilliók során a Föld hője és nyomása alatt alakultak át nagy széntartalmú energiahordozókká.

Azok az élőlények, amelyekből szén, földgáz és olaj lett, olyan régen elpusztultak, hogy a bennük egykor található szén–14-es izotóp már rég lebomlott. Ez azt jelenti, hogy a fosszilis tüzelőanyagok kibocsátása hígítja a Föld légkörében lévő szén–14-et, ami pedig közvetlenül hat arra, hogy mennyi radiokarbon kerül az élőlényekbe.

Heather Graven, a londoni Imperial College klímafizika professzora szerint a legrosszabb esetben, ha a következő évszázadban is rendkívül magas kibocsátások lesznek, a radiokarbonos kormeghatározás pontossága romolhat.

„Egy frissen előállított anyag ugyanolyan (radiokarbon) összetételű lesz, mint egy 2000 éves” – mondja. A radiokarbonos kormeghatározás nem tudja majd megkülönböztetni a kettőt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.