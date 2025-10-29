PannonhalmaAntall József1956megtorlás

Pannonhalmától Zalaszentgrótig – minden iskola érintett volt az 1956-os forradalom utáni megtorlásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése utáni megtorlás a társadalom minden szintjére kihatott. Pannonhalma is ennek lett az egyik szimbóluma. Kevésbé közismert, hogy az iskolákban tanárokat és diákokat is elítéltek vagy kitiltottak az ország középiskoláiból.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 10. 29. 13:54
Pannonhalma messze volt- a fiatal Antall József diákjai körében
Antall József későbbi miniszterelnök 1956-ban az Eötvös József Gimnáziumban volt tanár, és a forradalmi bizottság elnökévé választották. 1957. márciusában e tevékenységéért áthelyezték a Toldy Gimnáziumba. Pannonhalma is hasonló események színtere lett.

Pannonhalma messze volt- a fiatal Antall József diákjai körében. forrás: antallarchivum.hu
A Toldy Gimnázium néma megemlékezése

Antall József Pannonhalmán is nagyon népszerű tanár lett. Olyannyira, hogy – tudva ’56-os múltjáról – 1957. október 23-án a diákok néma megemlékezést tartottak a forradalom leverésének első évfordulóján. Ezután Antall Józsefet elbocsátották és nem dolgozhatott tanárként, hanem a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtárosa lett az V. kerületben. 

Pannonhalma példát mutatott

Kevésbé közismert, hogy Pannonhalmán a Bencés Gimnázium III/a osztályának diákjai, ahogy korábban is minden évben, 1961. október 23-án szintén megemlékeztek az 1956-os forradalom áldozatairól a Himnusz eléneklésével és imádsággal, Karsai Géza magyar–történelem szakos tanár óráján. Az Állami Egyházügyi Hivatal az eset kapcsán vizsgálatot indított, amelyet 1962. március 8–10. között folytattak le a gimnáziumban.

A vizsgálat eredményeként az igazgatót, Vályi Hugót leváltották, helyére Monsberger Ulrik került. Két szerzetestanárnak, Domnanovich Ábelnek és Szabó Zerindnek két évre el kellett hagynia a bencés rendet, Karsai Géza történelemtanárt pedig nyugdíjazták. A III/a osztály két tanulóját, Szabó Pétert és Cserháti Károlyt az ország valamennyi katolikus középiskolájából kizárták. 

Pannonhalmi diákok tablóképe 1963-ból. Domnanovich Tamás ajándéka

Cserháti Károly így emlékezett vissza 2015-ben:

Én azon a héten hetes voltam, én kértem meg a tanárainkat a megemlékezésre. Másrészt volt nálunk egy diákönkormányzat. Én lettem az egyik csoport vezetője, engem választottak meg a legtöbb szavazattal, nagyon büszke voltam erre. A tanárokat azonnal elbocsátották, bennünket a bencés atyákból álló bizottság ítélt el. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a vizsgálat addig húzódott-halasztódott, hogy be tudtuk fejezni a harmadik osztályt. 

 

Pék László irodalomtanár sorsa is megpecsételődött

Még Zala megyéig is elért a megtorló hatalom keze. A zalaszentgróti Béri Balogh Ádám Gimnázium lelkes magyar tanárát, Pék Lászlót előbb meghurcolták, majd Tökölre internálták. 

Zalaszentgróti Béri Balogh Ádám Gimnázium végzős diákjai 1957-ben. Fotó: Zalaparti Képes Kalendárium
Az internálás – vagyis rendőrhatósági felügyelet alá helyezés – intézménye 1945 után a hatalom valós vagy képzelt ellenségei elleni adminisztratív eszköz volt, amelyet olyanok ellen alkalmaztak, akiket a diktatúra ellenségeinek tartottak, de bírósági perben nem voltak elítélhetőek. 

A kistarcsai és tököli internálótábor újranyitásakor hat hónapra internálták az ’56-os forradalmárokat, de ez az időtartam hosszabbítható volt.

Pék László „bűne” mindössze annyi volt, hogy a forradalom napjaiban elszavaltatta a diákokkal Petőfi Nemzeti dalát, és az iskolában levették Rákosi és Sztálin képeit, a rákosista címert, és helyükre a Kossuth címert tettek ki. Pék tanár úr nagyon népszerű volt a diákjai körében. A fiatal, lelkes tanár színjátszókört vezetett, betanította a diákoknak Déry Tibor A talpsimogató című darabját. A diákokkal kórusban szavaltatta Petőfi Sándor verseit, hogy mélyen berögzüljenek a hazafiság eszméi a diákokba. 

Dénes Mária 1957-ben, kizárása után.
Pék tanár urat 1957. február 9-én helyezték közbiztonsági őrizetbe és arról határoztak, hogy egy évre internálják Tökölre (ÁBTL ÁBTL M-20871.). A Zala Megyei Ügyészség 1957. május 20-án ezt megerősítette. 

Pék tanár úr, miután az internálási időt letöltötte, közel egy évtizedig fizikai munkát végzett. 

Az iratokban az szerepel, hogy 1969-ben Csehimindszenten tartózkodott. Tanított általános iskolában is, Óhídon. Majd sikerült elhelyezkednie a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban, és ott oktatta szeretett diákjait 1989-ben bekövetkezett, nagyon korai haláláig. Mindössze 57 éves volt.

(Forrás: Zala-parti diákévek képes kalendáriuma. Összeáll. Szabó Ferenc, 2002, Zalaszentgrót, 56-Zala megye kronológiája és adattára II., ÁBTL ÁBTL M-20871.)

Dénes Mária diáklányt is meghurcolták

A diákokat ugyancsak érintette a megtorlás: így többek között eltanácsolták az iskolából Dénes Máriát, Németh Zsuzsát, Szőke Györgyöt, Szőke Verát, Tóth II. Ilonát szüleik ’56-os tevékenysége miatt. 

Dénes Mária így emlékezett vissza 2002-ben, milyen hatással volt rá az iskolából kizárás:

1956 megváltoztatta az életemet, hirtelen felnőtté kellett válnom. Kettétörte a pályámat. Orvos szerettem volna lenni. Nem sikerült. Kihatással volt az érzelmi életemre is.

Mint láthattuk, a kádári megtorlás nem ismert kegyelmet: a társadalom minden rétegét megfélemlítve építette fel rendszerét. 

Emlékezzünk e bátor tanárokra, diákokra, akik óriási, egész életükre kiható áldozatokat hoztak a forradalomért és a magyar szabadságért.

Az 1956 utáni megtorlás során:

1. az iskolákból tanárokat internáltak, diákokat bocsátottak el,

2. a tanároknál az is elég volt az elbocsátáshoz, ha a diákokkal elszavalták a Nemzeti Dalt,

3. a diákokat akkor is súlyos hátrányok érték, ha a szüleik érintettek voltak a forradalomban.


 

