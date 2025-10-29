Pannonhalmától Zalaszentgrótig – minden iskola érintett volt az 1956-os forradalom utáni megtorlásban

Antall József későbbi miniszterelnök 1956-ban az Eötvös József Gimnáziumban volt tanár, és a forradalmi bizottság elnökévé választották. 1957. márciusában e tevékenységéért áthelyezték a Toldy Gimnáziumba. Pannonhalma is hasonló események színtere lett.

Pannonhalma messze volt – a fiatal Antall József diákjai körében. forrás: antallarchivum.hu

A Toldy Gimnázium néma megemlékezése

Antall József Pannonhalmán is nagyon népszerű tanár lett. Olyannyira, hogy – tudva ’56-os múltjáról – 1957. október 23-án a diákok néma megemlékezést tartottak a forradalom leverésének első évfordulóján. Ezután Antall Józsefet elbocsátották és nem dolgozhatott tanárként, hanem a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtárosa lett az V. kerületben.

Pannonhalma példát mutatott

Kevésbé közismert, hogy Pannonhalmán a Bencés Gimnázium III/a osztályának diákjai, ahogy korábban is minden évben, 1961. október 23-án szintén megemlékeztek az 1956-os forradalom áldozatairól a Himnusz eléneklésével és imádsággal, Karsai Géza magyar–történelem szakos tanár óráján. Az Állami Egyházügyi Hivatal az eset kapcsán vizsgálatot indított, amelyet 1962. március 8–10. között folytattak le a gimnáziumban.

A vizsgálat eredményeként az igazgatót, Vályi Hugót leváltották, helyére Monsberger Ulrik került. Két szerzetestanárnak, Domnanovich Ábelnek és Szabó Zerindnek két évre el kellett hagynia a bencés rendet, Karsai Géza történelemtanárt pedig nyugdíjazták. A III/a osztály két tanulóját, Szabó Pétert és Cserháti Károlyt az ország valamennyi katolikus középiskolájából kizárták.

Pannonhalmi diákok tablóképe 1963-ból. Domnanovich Tamás ajándéka

Cserháti Károly így emlékezett vissza 2015-ben: Én azon a héten hetes voltam, én kértem meg a tanárainkat a megemlékezésre. Másrészt volt nálunk egy diákönkormányzat. Én lettem az egyik csoport vezetője, engem választottak meg a legtöbb szavazattal, nagyon büszke voltam erre. A tanárokat azonnal elbocsátották, bennünket a bencés atyákból álló bizottság ítélt el. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a vizsgálat addig húzódott-halasztódott, hogy be tudtuk fejezni a harmadik osztályt.

Pék László irodalomtanár sorsa is megpecsételődött

Még Zala megyéig is elért a megtorló hatalom keze. A zalaszentgróti Béri Balogh Ádám Gimnázium lelkes magyar tanárát, Pék Lászlót előbb meghurcolták, majd Tökölre internálták.