Napóleon: egy ismeretlen, egzotikus ország felfedezője

Egy hódító, aki titokban tudós akart lenni

Ez a kettősség az egyiptomi hadjárat idején mutatkozott meg a leglátványosabban. Az 1798-ban kezdődő katonai művelet során több mint ötvenezer katonát, csaknem négyszáz hajót és valamivel több mint kétezer tisztet szállítottak Egyiptom felé. A hatalmas flotta 1798. július 1-jén, alkonyatkor érte el Alexandria, Rosetta és Damietta partjait.

Napóleon az 1790-es években. Forrás: Wikimedia Commons

A legtöbb résztvevő azonban még ekkor sem tudta pontosan, hogy mi a hadjárat célja, mit vár tőlük fiatal tábornokuk (Napóleon ekkor mindössze 29 éves volt) a Földközi-tenger túlsó oldalán. Egyvalami azonban mindenki előtt ismert volt: a sereghez csatlakozott egy szokatlan, fegyver nélküli „hadtest” – mérnökök, tudósok, építészek, zenészek, költők, matematikusok, vegyészek, orvosok, botanikusok és festők. Ők képviselték a felvilágosult Franciaország szellemi elitjét, akiket Napóleon tudatosan vitt magával a hadjáratra.

Az egzotikus Egyiptom földjén

1798. július 13-án, Chébreisse közelében Napóleon kiválóan tudta érvényesíteni a Grande Armée haditechnikai fölényét az irreguláris mamlúk sereg fölött.

A „piramisok csatájában” az ellenséges csapatot az európai hadsereg majdnem teljesen megsemmisítette.

Négy nappal ezután a franciák diadalittasan bevonultak Kairóba – és habár ekkor már keringtek hírek arról, hogy Nelson admirális a francia hajóhadat a nílusi csatában teljesen megsemmisítette, ez nem zavarta a fiatal tábornokot abban, hogy továbbra is a tervére koncentráljon.

Napóleon legyőzi a mamlúk sereget az abukiri csatában 1798-ban. Forrás: Wikimedia Commons

A katonai dicsőségen túl azonban egy másik célkitűzése is volt Napóleonnak: minél többet szeretett volna megtudni Egyiptomról, erről az európaiak számára jórészt ismeretlen, egzotikus országról. Újonnan szerzett ismereteit tudományosan is dokumentálni szerette volna – többek között ezért hozott magával egy csapat korabeli tudóst ebbe a távoli régióba.

A felvilágosodás terepgyakorlata

Az egyiptomi hadjárat tökéletesen beleillett a felvilágosodás korának eszmerendszerébe. Európában ekkoriban erősödött fel a vágy, hogy a világ valamennyi részét megismerjék és megörökítsék rajzok, illetve metszetek segítségével.