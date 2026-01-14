Az Ómagyar Mária-siralom kalandos története – tűzvésztől is megmenekült a Leuveni-kódex

Az Ómagyar Mária-siralom az első magyar nyelvű versünk, ami egy domonkos rendi szerzetes által másolt kódexben, az úgynevezett Leuveni-kódexben olvasható.

Az Ómagyar Mária-siralom megmenekült, pedig tűzvész pusztított a könyvtárban

Szívhez szóló vers

A szöveg könyörgés, Máriának, Jézus édesanyjának a fájdalmát ábrázolja, miután fiát levették a keresztfáról. Stabat Maternek is nevezik a keresztfa alatt álló anyát, akinek fájdalmát több vers is megörökítette a középkorban.

Az Ómagyar Márai-siralom megformáltságában a legszebb latin himnuszok színvonalán áll.

A Leuveni-kódex rózsaszín, bőrrel bevont, kis alakú könyv, ami kb. 1250–1275 között keletkezett. A kódex túlnyomórészt egyházi beszédeket tartalmaz. Másolói között volt az a magyar domonkosrendi szerzetes is, aki az első fennmaradt magyar verset beleírta. A vers kidolgozottsága arra enged következtetni, hogy nem ez lehetett az első magyar vers, így elképzelhető, hogy még fel fognak bukkanni korábbi magyar költemények is. A kódex mintegy száz évvel a keletkezése után elkerült Magyarországról, és évszázadokon át nem tudtak róla semmit. Hogyan fordulhatott elő ilyesmi? Nem feltétlen direkt rejtették el, egyszerűen könyvtári állományban volt található, elcserélték vagy eladták. Másrészt azt, hogy a magyar nyelvemléket rejt, csak az alapos olvasó fedezheti fel.

Ómagyar Mária-siralom. Forrás: Kecskés Együttes

Lappangott a Leuveni-kódex

A kódex évszázadokon át lappangott, majd 1910-ben egy toszkánai régiségboltban került elő. Innen egy müncheni német antikvárius, Jacques Rosenthal vásárolta meg, aki később a Német Jóvátételi Bizottságnak adta tovább.

Az első világháborút követően, a versailles-i békeszerződés rendelkezései alapján Németország háborús veszteségeiért különleges könyvritkaságokkal is köteles volt kárpótolni Belgiumot.

Így került a kódex a Leuveni Katolikus Egyetem Könyvtárába. A kéziratban rejtőző magyar nyelvű versre Gregger Róbert és Jakubovich Emil figyelt fel; felfedezésüket 1923. január 30-án hozták nyilvánosságra a Nemzeti Újság hasábjain. A jelentős leletről nem sokkal később Gombocz Zoltán nyelvész számolt be a Magyar Tudományos Akadémia ülésén.