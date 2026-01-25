fájdalomgyógyszerkutatáskrónikus idegifarmakológiai és farmakoterápiai intézetsemmelweis egyetem szerves vegytani intézet

Innovatív fájdalomcsillapító gyógyszerjelöltet fejlesztenek a pécsi orvoskaron

Dr. Helyes Zsuzsannának, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanárának sikeres pályázata nyomán folytatódott annak az új hatásmechanizmusú, innovatív fájdalomcsillapító gyógyszerjelöltnek a fejlesztése, amit közel tizenöt éve kutatnak budapesti gyógyszerkémikus kollégáikkal.

Munkatársunktól
2026. 01. 25. 11:00
Fájdalomcsillapító gyógyszerjelölt fejlesztése a pécsi orvoskaron Forrás: Pécsi Tudományegyetem
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A preklinikai vizsgálatok során a molekula számos fájdalommodellben hatásosnak bizonyult, távlatot nyitva a krónikus idegi fájdalmakkal küzdő betegek gyógyításában. A klinikai vizsgálatok több lépésben haladnak előre, jelenleg az egészséges önkéntesek tesztelése zajlik.

A Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézetében dr. Mátyus Péter professzor tervezte meg az új módon, több hatáskomponenst ötvöző „SZV-1287” vegyületet, majd dr. Helyes Zsuzsanna professzor vezetésével a pécsi orvoskar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetében

a krónikusfájdalom-kutatócsoport munkatársai fedezték fel és bizonyították hatásosságát számos krónikus idegi és gyulladásos fájdalommodellben.

Céljuk egy olyan, több támadáspontú fájdalomcsillapító fejlesztése, amely hatékonyabb és biztonságosabb a jelenlegieknél, amik nem vagy csak mérsékelten hatásosak a krónikus, idegi eredetű fájdalomállapotokban, és sokáig, nagy dózisban kell alkalmazni őket, komoly mellékhatásokkal számolva.

A neuropátiás fájdalom jelentős betegcsoportot érint. Ilyen a balesetek vagy műtétek során sérült ideg fájdalma, a cukorbetegséghez vagy bizonyos gyógyszeres kezelésekhez kapcsolódó érzőideg-sérülés, és ilyen típusú fájdalmat érez az is, aki krónikus ízületi gyulladásban, reumatoid artritiszben szenved. A két szabadalommal védetté vált „SZV-1287” vegyület preklinikai fejlesztésére és a humán fázis I. klinikai vizsgálatok megkezdésére egy nyertes Ginop- pályázat útján nyílt módjuk.

A preklinikai vizsgálatok során jellemezték a molekula hatásosságát, biztonságosságát, farmakokinetikai paramétereit, és ezzel

emberben történő tesztelésre alkalmassá vált.

A korábbi Ginop-pályázat keretében egészséges önkéntesekben négy dózis egyszeri adagolásával elvégezték  a klinikai fázis IA-vizsgálatokat, majd a 2025-ös projekt segítségével két nagyobb dózissal folytatták a tesztelést. A kutatás ezen része tavaly decemberben lezárult, az ismételt adagolásra vonatkozó klinikai fázis IB-vizsgálatra az engedélykérést ez év elején beadták. A fázis I-vizsgálatok sikeres lezárása után

a következő lépés a hatás bizonyítása a krónikus idegi fájdalomtól szenvedő betegeken, potenciális ipari partnerek bevonásával.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkötelező olvasmány

Kötelező olvasmány!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.