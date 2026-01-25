Innovatív fájdalomcsillapító gyógyszerjelöltet fejlesztenek a pécsi orvoskaron

A preklinikai vizsgálatok során a molekula számos fájdalommodellben hatásosnak bizonyult, távlatot nyitva a krónikus idegi fájdalmakkal küzdő betegek gyógyításában. A klinikai vizsgálatok több lépésben haladnak előre, jelenleg az egészséges önkéntesek tesztelése zajlik.

A Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézetében dr. Mátyus Péter professzor tervezte meg az új módon, több hatáskomponenst ötvöző „SZV-1287” vegyületet, majd dr. Helyes Zsuzsanna professzor vezetésével a pécsi orvoskar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetében

a krónikusfájdalom-kutatócsoport munkatársai fedezték fel és bizonyították hatásosságát számos krónikus idegi és gyulladásos fájdalommodellben.

Céljuk egy olyan, több támadáspontú fájdalomcsillapító fejlesztése, amely hatékonyabb és biztonságosabb a jelenlegieknél, amik nem vagy csak mérsékelten hatásosak a krónikus, idegi eredetű fájdalomállapotokban, és sokáig, nagy dózisban kell alkalmazni őket, komoly mellékhatásokkal számolva.

A neuropátiás fájdalom jelentős betegcsoportot érint. Ilyen a balesetek vagy műtétek során sérült ideg fájdalma, a cukorbetegséghez vagy bizonyos gyógyszeres kezelésekhez kapcsolódó érzőideg-sérülés, és ilyen típusú fájdalmat érez az is, aki krónikus ízületi gyulladásban, reumatoid artritiszben szenved. A két szabadalommal védetté vált „SZV-1287” vegyület preklinikai fejlesztésére és a humán fázis I. klinikai vizsgálatok megkezdésére egy nyertes Ginop- pályázat útján nyílt módjuk.

A preklinikai vizsgálatok során jellemezték a molekula hatásosságát, biztonságosságát, farmakokinetikai paramétereit, és ezzel

emberben történő tesztelésre alkalmassá vált.

A korábbi Ginop-pályázat keretében egészséges önkéntesekben négy dózis egyszeri adagolásával elvégezték a klinikai fázis IA-vizsgálatokat, majd a 2025-ös projekt segítségével két nagyobb dózissal folytatták a tesztelést. A kutatás ezen része tavaly decemberben lezárult, az ismételt adagolásra vonatkozó klinikai fázis IB-vizsgálatra az engedélykérést ez év elején beadták. A fázis I-vizsgálatok sikeres lezárása után