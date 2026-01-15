Rossz nap egy orrszarvúnak, óriási ugrás a paleogenomikának

Egy 14 400 éves farkaskölyök utolsó étkezése derít fényt a jégkorszak egyik jellemző nagy testű állatának, a gyapjas orrszarvúnak az utolsó napjaira.

Mikor a kutatók felboncolták egy jégkorszaki farkaskölyök fagyott, mumifikálódott maradványait, egy részben emésztett húsdarabot találtak a gyomrában: a farkas 14 400 évvel ezelőtti utolsó étkezésének maradványait. A DNS-vizsgálat kimutatta, hogy a hús a gyapjas orrszarvú, egy rég kihalt, valaha Európa és Ázsia tundráin vándorló, kéttonnás behemót teteméből származik.

Sólveig Guðjónsdóttir, a Stockholmi Egyetem paleogenetikusa – aki ősi maradványokból kinyert DNS-t vizsgál – és munkatársai nemrégiben szekvenálták a húsdarab teljes genomját, amely titkokat tár fel a gyapjasorrszarvú-populációkról a kihalásuk előtti évszázadokban.

A szekvenálás során a genetikai kódot hordozó DNS-molekulát felépítő bázisok pontos, egymás utáni sorrendjét határozzák meg, feltárva ezzel az élőlények egyedi biológiai tervrajzát.

„Egy jégkorszaki állat gyomrában talált teljes genom szekvenálását még soha nem végezték el” – mondja Camilo Chacón-Duque, az Uppsalai Egyetem paleogenetikusa, a tanulmány társszerzője egy tegnapi sajtóközleményben.

A genom az élőlény teljes örökítő információja, amely a sejtjeiben DNS formájában van jelen. Ez a biológiai állomány tartalmazza az összes gént és a DNS egyéb szakaszait is, amelyek együttesen alkotják az élőlény felépítéséhez és működéséhez szükséges teljes biológiai tervrajzot.

A tudósok még 2011-ben és 2015-ben találták meg a farkaskölyök – és nőstény testvére – természetes úton mumifikálódott tetemeit, amint a szibériai Tumat falu közelében kiolvadtak az örök fagyból. Amikor a csapat 2022-ben boncolásra vitte a kölyköt, utolsó étkezésének apró darabkáit találták meg a gyomrában: a húsmaradványokat a DNS-szekvenálás gyapjas orrszarvúként azonosította.

De a teljes genomnyi DNS kinyerése az orrszarvú húsából óriási kihívást jelentett. 14 400 évnyi fagyos tárolás után a DNS-molekulák lebomlanak, és a genomikus elemzés számára csak apró, töredezett szálak maradnak. Az orrszarvú DNS-ének a farkas örökítőanyagától való szétválasztása sem volt kis teljesítmény.