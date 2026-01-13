A „Meghaltál?” nevű Apple-alkalmazás a letöltési listák élére ugrott

Provokatív név? Morbid vagy sem, Kína legnépszerűbb fizetős alkalmazása, az Are You Dead? (Meghaltál?) egyre nagyobb figyelmet kap az egyedül élő iPhone-felhasználók körében. A Google Play áruházban még csak az utánzatai bukkantak fel.

Az egyfajta digitális mentőövnek szánt alkalmazás koncepciója roppant egyszerű. A felhasználónak naponta egyszer kötelezően be kell jelentkeznie – az alábbi képünkön látható nagy zöld gombra kattintva –, hogy megerősítse: életben van. Ha nem kattint, akkor két nap múlva a program felveszi a kapcsolatot az általa kijelölt vészhelyzeti kapcsolattartójával, és tájékoztatja arról, hogy az illető bajban lehet.

Az alkalmazás eredetileg ingyenesként indult, majd jelképes, egyjüanos áron volt elérhető, amíg a hirtelen jött népszerűség miatt az ára meg nem ugrott: jelenlegi nyolcjüanos ára körülbelül 1,15 dollárnak felel meg. Az Egyesült Államokban – és Magyarországon is – Demumu néven árusított app 0,99 dollárba kerül.

A szoftvert három, 1995 után született programozó készítette (vállalkozásuk neve Moonscape Technologies), fejlesztése kevesebb mint egy hónapig tartott, és saját bevallásuk szerint mindösszesen ezer jüanba – körülbelül 140 dollárba – került. Idén a letöltések száma várhatóan több mint a százszorosára fog nőni, ami viszont a szerverterhelés és az üzemeltetési költségek növekedéséhez vezet, ezért a fejlesztők azt tervezik, hogy az árát tovább emelik.

Kezdetben nem sok vizet zavart az alkalmazás, de az elmúlt hetekben egyre több, a nagyvárosokban magányosan élő kínai fiatal töltötte le, majd hirtelen virálissá vált. Sikerének titka: biztonságérzetet nyújt az egyedül élő emberek tömegeinek. Az alkalmazás éppen akkor érkezett a piacra, amikor a világ elöregedő lakossággal, az egygyermekes társadalmak hosszú távú hatásaival és a gyors urbanizációval küzd, ami miatt mind többen költöznek városokba, eltávolodva családjuktól.

A Demumu eredeti kínai neve Sileme (jelentése: „Meghaltál?”), ami szójáték az Ele.me (Èle ma? – „Éhes vagy?”) nevű kínai ételfutár óriáscég nevével. Az alkalmazás angol nyelvű oldalán, ahol Demumu néven fut, a fejlesztők egyedülélőknek készült könnyű biztonsági eszközként írják le, melynek célja, hogy megnyugtatóbbá tegye a magányos életet.

Akár egyedülálló dolgozó, akár otthonától távol élő diák vagy bárki, aki magányos életmódot választ, annak a Demumu biztonsági társként szolgál.

A kínai Global Times ingatlanpiaci kutatóintézetekre hivatkozva arról számolt be, hogy Kínában várhatóan akár kétszázmillió egyfős háztartás lesz 2030-ban, az egyedül élők aránya pedig meghaladja a harminc százalékot.

Magánybiznisz

A magány globális terjedése mára minden negyedik embert érint, az utóbbi tizenöt évben 13 százalékos növekedést mutatva, különösen a fiatalabb generációk körében. Regionális szinten az amerikai kontinens, azon belül is az Egyesült Államok mutatja a legkritikusabb adatokat, ahol a felnőttek fele küzd az izolációval, míg Európában éles törésvonalak mentén az ír húszszázalékos és az északi háromszázalékos arány között ingadozik a helyzet. Ázsia fejlődő régióiban a magányosság mértéke gyakran a nyugati országok duplája, amit sokan a gazdasági instabilitásból és a társadalmi kirekesztettségből vezetnek le.