A „Meghaltál?" nevű Apple-alkalmazás a letöltési listák élére ugrott

Jelenleg Amerikában a hatodik, Kínában pedig a listavezető fizetős app az Apple App Store-ban.

Bíró Zoltán István
2026. 01. 13. 14:12
Forrás: Shutterstock
Provokatív név? Morbid vagy sem, Kína legnépszerűbb fizetős alkalmazása, az Are You Dead? (Meghaltál?) egyre nagyobb figyelmet kap az egyedül élő iPhone-felhasználók körében. A Google Play áruházban még csak az utánzatai bukkantak fel.

Az egyfajta digitális mentőövnek szánt alkalmazás koncepciója roppant egyszerű. A felhasználónak naponta egyszer kötelezően be kell jelentkeznie – az alábbi képünkön látható nagy zöld gombra kattintva –, hogy megerősítse: életben van. Ha nem kattint, akkor két nap múlva a program felveszi a kapcsolatot az általa kijelölt vészhelyzeti kapcsolattartójával, és tájékoztatja arról, hogy az illető bajban lehet.

Az alkalmazás eredetileg ingyenesként indult, majd jelképes, egyjüanos áron volt elérhető, amíg a hirtelen jött népszerűség miatt az ára meg nem ugrott: jelenlegi nyolcjüanos ára körülbelül 1,15 dollárnak felel meg. Az Egyesült Államokban – és Magyarországon is – Demumu néven árusított app 0,99 dollárba kerül.

A szoftvert három, 1995 után született programozó készítette (vállalkozásuk neve Moonscape Technologies), fejlesztése kevesebb mint egy hónapig tartott, és saját bevallásuk szerint mindösszesen ezer jüanba – körülbelül 140 dollárba – került. Idén a letöltések száma várhatóan több mint a százszorosára fog nőni, ami viszont a szerverterhelés és az üzemeltetési költségek növekedéséhez vezet, ezért a fejlesztők azt tervezik, hogy az árát tovább emelik.

Kezdetben nem sok vizet zavart az alkalmazás, de az elmúlt hetekben egyre több, a nagyvárosokban magányosan élő kínai fiatal töltötte le, majd hirtelen virálissá vált. Sikerének titka: biztonságérzetet nyújt az egyedül élő emberek tömegeinek. Az alkalmazás éppen akkor érkezett a piacra, amikor a világ elöregedő lakossággal, az egygyermekes társadalmak hosszú távú hatásaival és a gyors urbanizációval küzd, ami miatt mind többen költöznek városokba, eltávolodva családjuktól.

A Demumu eredeti kínai neve Sileme (jelentése: „Meghaltál?”), ami szójáték az Ele.me (Èle ma? – „Éhes vagy?”) nevű kínai ételfutár óriáscég nevével. Az alkalmazás angol nyelvű oldalán, ahol Demumu néven fut, a fejlesztők egyedülélőknek készült könnyű biztonsági eszközként írják le, melynek célja, hogy megnyugtatóbbá tegye a magányos életet.

Akár egyedülálló dolgozó, akár otthonától távol élő diák vagy bárki, aki magányos életmódot választ, annak a Demumu biztonsági társként szolgál.

A kínai Global Times ingatlanpiaci kutatóintézetekre hivatkozva arról számolt be, hogy Kínában várhatóan akár kétszázmillió egyfős háztartás lesz 2030-ban, az egyedül élők aránya pedig meghaladja a harminc százalékot.

 

Magánybiznisz

A magány globális terjedése mára minden negyedik embert érint, az utóbbi tizenöt évben 13 százalékos növekedést mutatva, különösen a fiatalabb generációk körében. Regionális szinten az amerikai kontinens, azon belül is az Egyesült Államok mutatja a legkritikusabb adatokat, ahol a felnőttek fele küzd az izolációval, míg Európában éles törésvonalak mentén az ír húszszázalékos és az északi háromszázalékos arány között ingadozik a helyzet. Ázsia fejlődő régióiban a magányosság mértéke gyakran a nyugati országok duplája, amit sokan a gazdasági instabilitásból és a társadalmi kirekesztettségből vezetnek le.

A krónikus egyedüllét élettani hatásai vetekszenek a dohányzás kockázataival, 29 százalékkal növelve a szívbetegségek és 32 százalékkal a szélütés valószínűségét: a magány globálisan évi kilencszázezer halálesetért felelős. Bár a digitális túlstimuláció és a közösségi média szerepe a folyamat gerjesztésében tudományosan még nem minden részletében bizonyított, egyértelmű, hogy a virtuális interakciók nem pótolják a fizikai közösségek hiányát. A válság kezelése a gazdasági produktivitás dollárszázmilliárdos kiesése miatt is sürgető, ám ez vélhetően csak a közösségi infrastruktúrák radikális újragondolásával érhető el.

 

Mit mond a felhasználó?

„Azoknak az embereknek, aki egyedül élnek, szükségük van valami ilyesmire, akárcsak a befelé fordulóknak, a depresszióban szenvedőknek, a munkanélkülieknek vagy más kiszolgáltatott helyzetben lévőknek” – írja egy felhasználó a kínai közösségi médiában. Így fogalmaz egy másik:

Félnek attól, hogy észrevétlenül halnak meg, és senki sem lesz, akit segítségül hívhatnának. Néha azon tűnődöm, hogy ha egyedül halnék meg, ki vinné el a holttestemet.

A 38 éves Wilson Hou, aki körülbelül száz kilométerre él a családjától, azt mondja, pontosan ezért töltötte le az alkalmazást. – Attól tartok, hogy ha történne velem valami, egyedül halnék meg a bérelt lakásomban, és senki sem tudná meg. Ezért töltöttem le az alkalmazást, és anyukámat állítottam be vészhelyzet esetén értesítendő személynek. Hou elárulta azt is, hogy mikor megjelent, gyorsan letöltötte az appot, mert attól tartott, hogy ijesztő neve miatt esetleg betiltják.

 

Névváltoztatást javasolnak

Egyes felhasználók további fejlesztéseket is javasoltak a jövőbeli verziókhoz, például hogy a vészhelyzeti kapcsolattartóknak sms-t is lehessen küldeni e-mail helyett – írja a Global Times. Más kínai felhasználók aggódnak amiatt is, hogy a „halál” szó balszerencsét hoz, és inkább „Élsz?”-re akarják változtatni a nevét.

A fejlesztőcsapat kijelentette: „A termék fejlesztésére fogunk összpontosítani, beleértve az sms-értesítések javítását, mérlegeljük egy üzenetküldő funkció hozzáadását és a felület felhasználóbarátabbá tételét. Köszönjük az új névre vonatkozó javaslatokat is, amelyeket gondosan megfontolunk.”

 

Népszerűségi adatok

Kína: Az alkalmazás (Sileme néven) abszolút piacvezető. Január közepére az Apple App Store legnépszerűbb fizetős alkalmazásává lépett elő. A siker alapja a hatalmasra duzzadt, egyedül élő városi lakosság, akiknek a „Meghaltál?” kérdés nem morbid vicc, hanem valós biztonsági igény.

Egyesült Államok, Szingapúr és Hongkong: A nemzetközi piacon az alkalmazás szintén áttörést ért el. Ezekben az országokban a fizetős segédprogramok kategóriában tartósan a második helyet foglalta el az utóbbi napokban. Szakértők szerint ebben jelentős szerepet játszott az adott országokban élő kínai diaszpóra, melynek tagjai elsőként adoptálták a technológiát, majd a helyi lakosság is felfedezte magának.

Ausztrália és Spanyolország: A Demumu jelenleg a negyedik legnépszerűbb fizetős segédprogram. Spanyolország esetében ez különösen érdekes, mivel az országban nemrégiben kormányzati szintű programok indultak a magány elleni küzdelemre, így az alkalmazás egy már meglévő társadalmi párbeszédbe kapcsolódott be.

Magyarország és a közép-európai régió: Hazánkban az alkalmazás még a felfutási szakasz elején jár. Nem szerepel az összesített toplisták élén, de a Segédprogramok alkategóriában már elkezdett felkapaszkodni, elsősorban a technológiai újdonságok iránt érdeklődők körében.

