Petesejt-fiatalítás: véget érhet az időskori terméketlenség?

Német kutatók azonosítottak egy fehérjét, melynek pótlásával visszafordítható a petesejtek öregedése. A felfedezés drasztikusan növelheti a lombikprogramok sikerességét az idősebb korosztály számára.

Bíró Zoltán István
2026. 01. 16. 14:20
Fotó: Natalia Deriabina Forrás: Shutterstock
Emberi petesejteket „fiatalítottak meg” a kutatók: az eljárás jelentősen növelheti a lombikbébi-programok sikerességi arányát az „idősebb” nők számára. A 35 év feletti nőknél a lombikbébi-eljárás sikerességi aránya ugyanis meredeken csökken, számukra ma az esélyek javításának egyetlen módja a folyamatos, kitartó próbálkozás.

Bár az elmúlt évtizedekben hatalmas előrelépés történt a lombikprogramok terén, beleértve a genetikai vizsgálatok, a petesejt-fagyasztás és a férfi meddőség leküzdésére szolgáló technikák megjelenését, az életkorral összefüggő női meddőség elsődleges okát – a petesejt minőségét – eddig nem kezelték közvetlenül.

Egy úttörő kutatás, melynek eredményeit a héten Edinburgh-ban megrendezett Fertility 2026 konferencián mutatták be, azt ígéri, hogy közel a megoldás. Egy elismert német kutatócsoportnak sikerült kijavítania a petesejtekben az idő múlásával kialakuló molekuláris hibákat. Úgy vélik, ez

a módszer gyökeres fordulatot hozhat, és véget vethet a sikertelen lombikprogramok okozta érzelmi hullámvasútnak.

Női meddőség

„Nincs mód az öregedő petesejt minőségének javítására, ezen ma nem tudunk segíteni” – mondja Dr. Agata Zielinska, az Ovo Labs társ-vezérigazgatója és a fejlesztés egyik tudósa a The Guardiannek. „Módszerünk hihetetlenül jó megoldás lenne a petesejtek minőségének javítására.” A biotechnológiai startup már el is nevezte az eljárást: az EmbryoProtect-1 (EP1) az első olyan technológia, amely

a biológiai öregedést veszi célba a petesejten belül.

A petesejtjeink azért öregszenek meg annyira, mert nem frissülnek: a nők a teljes készletükkel együtt születnek, így ezek a sejtek pontosan olyan idősek, mint maga a nő. Ehhez képest a spermiumok a férfiak felnőtt élete során folyamatosan termelődnek a herékben lévő őssejtekből.

Nem annyira ismert, de a petesejtek (oociták) a magzati lét során, körülbelül a terhesség 20. hetében alakulnak ki. Ekkor egy női magzatban még 6-7 millió éretlen petesejt van, amelyek nyugalmi állapotban várakoznak az ovulációig – így egy 40 éves nő esetében a sejtjei már több mint negyven éve ki vannak téve a környezeti ártalmaknak.

A lombik-kezelés során a 35 év alatti nők átlagos születési aránya beültetett embriónként 35%, szemben a 43-44 éves nők mindössze 5%-ával, a brit klinikák legfrissebb adatai szerint. És a petesejt kora a legfontosabb, nem pedig a nőé! Mikor az idősebb nők fiatalabb donor petesejteket vagy saját fagyasztott petesejteket használnak, a siker arányát szinte teljes mértékben a petesejt kora határozza meg.

Sokkal többen tudnának teherbe esni

A kulcsfontosságú részleteket Melina Schuh professzor, a göttingeni Max Planck Multidiszciplináris Tudományok Intézetének igazgatója és az Ovo Labs társalapítója laboratóriumában dolgozó tudósok fejtették meg.

Azt találták, hogy az öregedéssel a petesejtekben kevesebb alapvető fehérje, úgynevezett Shugoshin 1 (SGO1) található, amely mintegy „molekuláris ragasztóként” működik, és a petesejt kromoszómáit X alakú párokban tartja össze. Ha nincs elegendő ilyen ragasztó, a kromoszómák elkezdenek szétválni. Ez azt jelenti, hogy amikor a petesejt megtermékenyül, a kromoszómapárok nem egyenletesen válnak szét: ez pedig a nem megfelelő számú kromoszómával rendelkező embriók nagyobb arányához vezet.

Az ilyen embriók gyakran normálisan fejlődnek, de végül nem életképesek. A lombikprogramban résztvevők számára kezdeti reményérzetet kelthetnek, amely azonban eleve csalódásba csap át.

A kutatás bizonyítékokat szolgáltat arra, hogy

a petesejtek egy fontos, életkorral összefüggő rendellenessége visszafordítható lehet.

Az Edinburgh-ban bemutatott eredmények szerint a Shugoshin 1-gyel kiegészített petesejtekben a kromoszómahibák aránya 53 százalékról 29 százalékra csökkent. Ez arra utal, hogy a lombik-kezelésben a petesejtek begyűjtése és megtermékenyítése között lehet egy olyan időszak, melynek során a petesejtek „fiatalító” mikroinjekciót kaphatnak.

„Sokkal többen tudnának teherbe esni egyetlen lombikprogram kísérlet során.” – mondja Zielinska.

A kutatás még kísérleti stádiumban van, és évekig tartó, további tesztelésekre lesz szükség. Az Ovo Labs-nak bizonyítania kell, hogy a javasolt technika biztonságos. Bár a szakértők óvatosságra intenek, immáron van remény, hogy leküzdjék a női meddőség egyik fő okát.

