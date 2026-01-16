Petesejt-fiatalítás: véget érhet az időskori terméketlenség?

Emberi petesejteket „fiatalítottak meg” a kutatók: az eljárás jelentősen növelheti a lombikbébi-programok sikerességi arányát az „idősebb” nők számára. A 35 év feletti nőknél a lombikbébi-eljárás sikerességi aránya ugyanis meredeken csökken, számukra ma az esélyek javításának egyetlen módja a folyamatos, kitartó próbálkozás.

Bár az elmúlt évtizedekben hatalmas előrelépés történt a lombikprogramok terén, beleértve a genetikai vizsgálatok, a petesejt-fagyasztás és a férfi meddőség leküzdésére szolgáló technikák megjelenését, az életkorral összefüggő női meddőség elsődleges okát – a petesejt minőségét – eddig nem kezelték közvetlenül.

Egy úttörő kutatás, melynek eredményeit a héten Edinburgh-ban megrendezett Fertility 2026 konferencián mutatták be, azt ígéri, hogy közel a megoldás. Egy elismert német kutatócsoportnak sikerült kijavítania a petesejtekben az idő múlásával kialakuló molekuláris hibákat. Úgy vélik, ez

a módszer gyökeres fordulatot hozhat, és véget vethet a sikertelen lombikprogramok okozta érzelmi hullámvasútnak.

Női meddőség

„Nincs mód az öregedő petesejt minőségének javítására, ezen ma nem tudunk segíteni” – mondja Dr. Agata Zielinska, az Ovo Labs társ-vezérigazgatója és a fejlesztés egyik tudósa a The Guardiannek. „Módszerünk hihetetlenül jó megoldás lenne a petesejtek minőségének javítására.” A biotechnológiai startup már el is nevezte az eljárást: az EmbryoProtect-1 (EP1) az első olyan technológia, amely

a biológiai öregedést veszi célba a petesejten belül.

A petesejtjeink azért öregszenek meg annyira, mert nem frissülnek: a nők a teljes készletükkel együtt születnek, így ezek a sejtek pontosan olyan idősek, mint maga a nő. Ehhez képest a spermiumok a férfiak felnőtt élete során folyamatosan termelődnek a herékben lévő őssejtekből.

Nem annyira ismert, de a petesejtek (oociták) a magzati lét során, körülbelül a terhesség 20. hetében alakulnak ki. Ekkor egy női magzatban még 6-7 millió éretlen petesejt van, amelyek nyugalmi állapotban várakoznak az ovulációig – így egy 40 éves nő esetében a sejtjei már több mint negyven éve ki vannak téve a környezeti ártalmaknak.