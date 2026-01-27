Spanyolországspanyol polgárháborúSzovjetunió Kommunista PártjaCIAhidegháborús szembenállás

Project Niños: A CIA titkos akciója spanyol gyerekek ezreivel

A hidegháború egyik kevéssé ismert művelete során a CIA a Szovjetunióban felnőtt spanyol gyermekek ezreit hallgatta ki, hogy információkat gyűjtsön a vasfüggöny mögötti világról. A Project Niños fedőnevű akció amerikai és francóista együttműködésben zajlott, és éveken át titokban formálta a hírszerzés stratégiáját.

A CIA akció a Szovjetunióból hazatérő spanyol fiatalokra koncentrált Fotó: Open AI
Polgárháború és mintegy harmincezer spanyol gyerek kimenekítése

A spanyol polgárháború idején, 1937 és 1938 között a köztársasági kormány több tízezer gyermeket menekített ki az ország bombázott városaiból, hogy megóvja őket az éhezéstől és az erőszaktól. A „háború gyermekei” közül ezreket a Szovjetunió fogadott be, ahol internátusokban tanultak, nevelkedtek, és sokan felnőttkorukig ott maradtak.

A spanyol polgárháború idején gyerekek ezreit mentették a Szovjetunióba. Fotó: Wikimedia Commons

A legtöbben rövid távú, ideiglenes távollétre számítottak, ám Franco győzelme, a megtorlások és később a hidegháború miatt a hazatérés évekre, sőt bizonyos esetekben évtizedekre kitolódott, így egy egész nemzedék nőtt fel távol Spanyolországtól, egy teljesen más politikai és társadalmi rendszerben.

 

Project Niños: egy titkos hírszerzési lehetőség születése

Az 1950-es évek végén több ezer olyan spanyol fiatal tért vissza hazájába, akik gyermekként a Szovjetunióban nőttek fel. A CIA ebben a hullámban különleges lehetőséget látott.

Sztálin sok, a polgárháború elől elmenekült spanyol kommunistát is befogadott. Fotó: Wikimedia Commons

A Szovjetunió zárt világa miatt az amerikai hírszerzés kevés közvetlen információval rendelkezett a belső viszonyokról. Az ott tanult, dolgozott és utazott spanyol fiatalok azonban személyes tapasztalatokat hoztak magukkal ipari létesítményekről, közlekedési útvonalakról, katonai jelenlétről és a mindennapi életről. Ez vezetett a Project Niños elindításához.

 

A kihallgatóközpont Madridban

1957 márciusában Madridban hozták létre azt a központot, ahol a visszatérőket rendszeresen kihallgatták. A program amerikai és spanyol együttműködésben zajlott. A francóista kormány biztonsági kockázatként tekintett a Szovjetunióban nevelkedett állampolgárokra, míg a CIA értékes információforrást látott bennük. A kihallgatások száma folyamatosan nőtt.Néhány év alatt mintegy 1800 személyt faggattak ki, és több mint kétezer részletes jelentést készítettek. A beszélgetések során térképeket rajzoltattak, ipari körzeteket azonosíttattak, valamint katonai és gazdasági adatokat gyűjtöttek.

Franco és Eisenhower amerikai elnök 1959-ben. Fotó: Wikimedia Commons

A program egyik kulcsa az volt, hogy a hazatérők a Szovjetunióban viszonylag szabadon mozoghattak. Sokan tanultak műszaki főiskolákon, egyetemeken vagy dolgoztak nagy ipari beruházásokon, például vízerőműveknél és gyáraknál. A CIA ezekből az élményekből állította össze azt az információs térképet, amely korábban hiányzott az amerikai hírszerzés eszköztárából. A kihallgatások során szerzett adatok hozzájárultak a szovjet infrastruktúra és stratégiai pontok jobb megértéséhez.

 

Árnyoldalak a résztvevők számára

Bár a hírszerzés sikeresnek ítélte a műveletet, a visszatérőknek a program gyakran megterhelő volt. Sokan hónapokon át ismételt kihallgatásokra kényszerültek. A folyamatos ellenőrzés és a bizalmatlanság miatt egyre többen vetettek véget az együttműködésnek. Egy mérnök később így fakadt ki az egyik tisztnek: „Ez az ön dolga. Nekem megvan a magam élete. Dolgozni jöttem vissza Spanyolországba, nem kihallgatásokra.”

A spanyol gyerekek többsége már csak felnőttként tért vissza a hazájába. Forrás: OpenAI

A CIA azonban a feszültségek ellenére is fenntartotta a programot, mert az összegyűjtött információkat stratégiai értékűnek tartotta. A Project Niños hosszú ideig teljesen ismeretlen maradt a nyilvánosság előtt. Csak évtizedekkel később kerültek elő azok a részben feloldott titkosítású dokumentumok, amelyek igazolták a művelet létezését és kiterjedését. Ezekből derült ki, hogy a CIA jelentős összegeket fordított a kihallgatásokra, és a programot sikeres hírszerzési befektetésként értékelte.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

