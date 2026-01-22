Rendkívüli

Tudjuk-e mikor ért véget a protestáns reformáció?

1517-ben kezdődött, de mikor ért véget a protestáns reformáció? Történészek vitatják, hogy véget ért volna egyáltalán.

Forrás: Múlt-kor2026. 01. 22. 19:01
Luther kiszegezi a tételeit a wittembergi vártemplom kapujára Fotó: Open AI
A protestáns reformáció vége mint történeti probléma

1517-ben, amikor Luther Márton közzétette 95 tételét, kevesen gondolták, hogy évszázadokra kiterjedő konfliktus indul el. A protestáns reformáció azonban már a kezdetektől nehezen illeszkedett a „kezdet–közép–vég” történeti sémába. A kérdés nem csupán az, hogy mikor ért véget, hanem az is, hogy egyáltalán értelmezhető-e lezárt eseményként.

A reformáció mint folyamat, nem mint esemény

Alexandra Walsham, a Cambridge-i Egyetem kora újkori történészprofesszora szerint a reformáció fogalma eredetileg nem egyetlen korszakot jelölt. A keresztény történelem nagy részében a reform folyamatos erkölcsi és lelki törekvés volt. A középkori egyház és a szerzetesrendek újra és újra megpróbálták visszanyerni eredeti buzgalmukat. A reform ezért inkább cselekvés, mint állapot volt: soha nem lehetett teljes.

Luther elégeti a pápai bullát  Fotó:   Wikimedia Commons

Luther maga úgy vélte, hogy az általa elindított reform gyorsan lezárul. Meggyőződése volt, hogy az „igazi evangélium” rövid időn belül győzedelmeskedik. Ezek a remények azonban hamar szertefoszlottak. A lutheri mozgalom intézményesülése egyre inkább kiábrándulással járt, miközben a végső beteljesülés időpontja folyamatosan a jövőbe tolódott.

A protestáns reformáció vége Angliában és Európában

Angliában a reformáció már kortársai szerint is befejezetlen maradt. A puritánok „félig reformált” egyházról beszéltek, míg a római katolikus kisebbség Isten közbeavatkozását várta. Diarmaid MacCulloch, az Oxfordi Egyetem emeritus professora szerint 1700 körül már világossá vált, hogy az eredeti cél – az egységes, megújított nyugati egyház – nem valósul meg.

Kálvin János a lutheri tanokon is túlmutató reformokat vezetett be   Fotó: Wikimedia Commons

A XVII. század végétől az európai államok felekezeti modelleket kényszerítettek alattvalóikra. Nem mindenütt sikerrel. Írországban a népi katolicizmus túlélte az angol protestáns uralmat, míg Hollandiában a református egyház nem tudta teljesen ellenőrzése alá vonni a társadalmat. Ez a helyzet elősegítette a személyes vallásválasztás terjedését, amely Luther idejében még radikális elképzelésnek számított.

A protestáns reformáció vége és az új vallási kultúra

Alex Ryrie, a Durhami Egyetem professzora szerint a XVIII. századra a protestantizmus túllépett eredeti céljain. Az evangéliumi ébredések, az egyéni hit hangsúlyozása és az új bibliaértelmezések már nem a klasszikus reformáció logikáját követték. A látszólagos kudarc inkább új prioritások felismerését jelezte.

A vesztfáliai békekötés 1648-ban    Fotó: Wikimedia Commons

A reformáció végének keresése már a XVII. században elkezdődött. Veit Ludwig von Seckendorf 1688-as munkája kanonizálta a fogalmat, míg John Knox már az 1560-as években kész történeti egységként beszélt róla. A vesztfáliai békét 1648-ban sokan tartják végpontnak, de a vallási dinamika sok helyen már korábban megtorpant.

Egy radikálisabb határvonal

Bridget Heal, a St. Andrews-i Egyetem professzora szerint akár 1525 is tekinthető fordulópontnak. A német parasztháború brutális erőszaka véget vetett annak a nyitott vallási kísérletezésnek, amely Luther fellépése után még lehetségesnek tűnt. Ekkor szilárdult meg Európa felekezeti megosztottsága.

V. Károly német-római császár Tiziano festményén. V. Károly hirdette ki az 1555-ös augsburgi vallásbékét  Fotó: Wikimedia Commons

2017-ben a reformáció kezdetének jubileuma látványos ünneplést kapott, de hasonló konszenzusos dátum a lezárásra soha nem született. Luther 1546-ban csalódottan halt meg, ám a protestáns reformáció mégis fennmaradt. Augsburg, a Konkordia formulája vagy a vesztfáliai béke mind kínálnak lehetséges lezárást, de egyik sem végleges, abban az értelemben, hogy nem tekinti befejezettnek azt a lelki és erkölcsi törekvést, amely a reformáció lényegét adta. A protestáns reformáció vége így inkább történészi konstrukció, mint valódi történeti esemény.

