Tudjuk-e mikor ért véget a protestáns reformáció?

A protestáns reformáció vége mint történeti probléma

1517-ben, amikor Luther Márton közzétette 95 tételét, kevesen gondolták, hogy évszázadokra kiterjedő konfliktus indul el. A protestáns reformáció azonban már a kezdetektől nehezen illeszkedett a „kezdet–közép–vég” történeti sémába. A kérdés nem csupán az, hogy mikor ért véget, hanem az is, hogy egyáltalán értelmezhető-e lezárt eseményként.

A reformáció mint folyamat, nem mint esemény

Alexandra Walsham, a Cambridge-i Egyetem kora újkori történészprofesszora szerint a reformáció fogalma eredetileg nem egyetlen korszakot jelölt. A keresztény történelem nagy részében a reform folyamatos erkölcsi és lelki törekvés volt. A középkori egyház és a szerzetesrendek újra és újra megpróbálták visszanyerni eredeti buzgalmukat. A reform ezért inkább cselekvés, mint állapot volt: soha nem lehetett teljes.

Luther elégeti a pápai bullát Fotó: Wikimedia Commons

Luther maga úgy vélte, hogy az általa elindított reform gyorsan lezárul. Meggyőződése volt, hogy az „igazi evangélium” rövid időn belül győzedelmeskedik. Ezek a remények azonban hamar szertefoszlottak. A lutheri mozgalom intézményesülése egyre inkább kiábrándulással járt, miközben a végső beteljesülés időpontja folyamatosan a jövőbe tolódott.

A protestáns reformáció vége Angliában és Európában

Angliában a reformáció már kortársai szerint is befejezetlen maradt. A puritánok „félig reformált” egyházról beszéltek, míg a római katolikus kisebbség Isten közbeavatkozását várta. Diarmaid MacCulloch, az Oxfordi Egyetem emeritus professora szerint 1700 körül már világossá vált, hogy az eredeti cél – az egységes, megújított nyugati egyház – nem valósul meg.

Kálvin János a lutheri tanokon is túlmutató reformokat vezetett be Fotó: Wikimedia Commons

A XVII. század végétől az európai államok felekezeti modelleket kényszerítettek alattvalóikra. Nem mindenütt sikerrel. Írországban a népi katolicizmus túlélte az angol protestáns uralmat, míg Hollandiában a református egyház nem tudta teljesen ellenőrzése alá vonni a társadalmat. Ez a helyzet elősegítette a személyes vallásválasztás terjedését, amely Luther idejében még radikális elképzelésnek számított.