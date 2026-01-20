Mindenki meg fogja tudni: egy nő, akinek a legsötétebb gondolatai is az internetre kerültek

A fiatal nő történetét – amely a finn pszichoterápiás központ, a Vastaamo elleni, eredetileg évekkel ezelőtti, de a jogi utóélete és a zsarolási hullám miatt 2023-ban és 2024-ben ismét a figyelem középpontjába került nagyszabású hackertámadásról szól – az elmúlt napokban több neves nemzetközi sajtóorgánum is feldolgozta. A BBC riportjával párhuzamosan a The Guardian átfogó oknyomozó anyagban tárta fel az ügy részleteit, valamint spanyol és portugál nyelvű hírportálok is foglalkoztak a tragédiával. Az érintett, akinek nem maradt egyetlen féltett titka sem, Kaikki saa tietää (Mindenki meg fogja tudni) címmel könyvet írt az őt ért traumáról, amely óriási nemzetközi visszhangot váltott ki.

Mindenki meg fogja tudni című könyvének címlapján a zsarolás áldozata

Fotó: Suomalainen

Amikor egy szokványosnak tűnő, de az életét teljesen felforgató napon Meri-Tuuli Auer elolvasta az ismeretlentől érkező e-mailt, azonnal tudta, hogy ez nem egy hétköznapi spam. A levél tárgymezője a teljes nevét és a társadalombiztosítási számát tartalmazta – azt a kódot, amelyet a finnek a közszolgáltatások és a banki ügyek eléréséhez használnak. A levél tele volt a nőről szóló bizalmas részletekkel, amiket senki másnak nem szabadott volna tudnia.

Zsarolás magántitkokkal

A hacker tudta, hogy Auer pszichoterápiás kezelésben részesül a Vastaamo nevű magáncégnél. Feltörte a cég adatbázisát, megszerezte a betegek adatait, és 24 órán belül mintegy 230 dollárnyi bitcoint követelt a nőtől, azzal a fenyegetéssel, hogy az összeg 48 órán belül 580 dollárra emelkedik. A zsaroló figyelmeztette: ha nem fizet,

adatait nyilvánosságra hozzák, beleértve a nevét, címét, telefonszámát, társadalombiztosítási számát és a részletes betegtörténetét a Vastaamo terapeutáival folytatott beszélgetéseinek összes leiratával.

„Ekkor ijedtem meg igazán” – mondta Auer. „Betegszabadságot vettem ki, és bezárkóztam az otthonomba. Nem akartam kimenni. Nem akartam, hogy meglássanak” – tette hozzá.

Ő csak egyike volt annak a harmincháromezer Vastaamo-betegnek, akinek nem maradt titka többé. Az érintettek megosztották legbensőségesebb gondolataikat a terapeutáikkal, beleértve az öngyilkossági kísérletekről, hűtlenségről vagy éppen gyermekek szexuális bántalmazásáról szóló vallomásokat is. Az incidens országos botránnyá, a finn történelem legnagyobb kiberbűncselekményévé vált. Az akkori miniszterelnök, Sanna Marin rendkívüli miniszteri ülést hívott össze, de már túl késő volt a hacker megállításához.