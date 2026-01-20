hackerzsarolásmeri - tuuli auervastaamomentális zavarok

Mindenki meg fogja tudni: egy nő, akinek a legsötétebb gondolatai is az internetre kerültek

Meri-Tuuli Auer, egy harmincéves finn nő legbizalmasabb terápiás jegyzetei is kiszivárogtak az internetre, ahol bárki számára hozzáférhetővé váltak. Ezzel a magánélete gyakorlatilag felszámolódott.

Bíró Zoltán István
2026. 01. 20. 14:04
A zsarolás áldozata Forrás: Ilta-Sanomat
A fiatal nő történetét – amely a finn pszichoterápiás központ, a Vastaamo elleni, eredetileg évekkel ezelőtti, de a jogi utóélete és a zsarolási hullám miatt 2023-ban és 2024-ben ismét a figyelem középpontjába került nagyszabású hackertámadásról szól – az elmúlt napokban több neves nemzetközi sajtóorgánum is feldolgozta. A BBC riportjával párhuzamosan a The Guardian átfogó oknyomozó anyagban tárta fel az ügy részleteit, valamint spanyol és portugál nyelvű hírportálok is foglalkoztak a tragédiával. Az érintett, akinek nem maradt egyetlen féltett titka sem, Kaikki saa tietää (Mindenki meg fogja tudni) címmel könyvet írt az őt ért traumáról, amely óriási nemzetközi visszhangot váltott ki.

zsarolás magánélet Meri-Tuuli Auer
Mindenki meg fogja tudni című könyvének címlapján a zsarolás áldozata
Fotó: Suomalainen

Amikor egy szokványosnak tűnő, de az életét teljesen felforgató napon Meri-Tuuli Auer elolvasta az ismeretlentől érkező e-mailt, azonnal tudta, hogy ez nem egy hétköznapi spam. A levél tárgymezője a teljes nevét és a társadalombiztosítási számát tartalmazta – azt a kódot, amelyet a finnek a közszolgáltatások és a banki ügyek eléréséhez használnak. A levél tele volt a nőről szóló bizalmas részletekkel, amiket senki másnak nem szabadott volna tudnia.

Zsarolás magántitkokkal

A hacker tudta, hogy Auer pszichoterápiás kezelésben részesül a Vastaamo nevű magáncégnél. Feltörte a cég adatbázisát, megszerezte a betegek adatait, és 24 órán belül mintegy 230 dollárnyi bitcoint követelt a nőtől, azzal a fenyegetéssel, hogy az összeg 48 órán belül 580 dollárra emelkedik. A zsaroló figyelmeztette: ha nem fizet,

adatait nyilvánosságra hozzák, beleértve a nevét, címét, telefonszámát, társadalombiztosítási számát és a részletes betegtörténetét a Vastaamo terapeutáival folytatott beszélgetéseinek összes leiratával.

„Ekkor ijedtem meg igazán” – mondta Auer. „Betegszabadságot vettem ki, és bezárkóztam az otthonomba. Nem akartam kimenni. Nem akartam, hogy meglássanak” – tette hozzá.

Ő csak egyike volt annak a harmincháromezer Vastaamo-betegnek, akinek nem maradt titka többé. Az érintettek megosztották legbensőségesebb gondolataikat a terapeutáikkal, beleértve az öngyilkossági kísérletekről, hűtlenségről vagy éppen gyermekek szexuális bántalmazásáról szóló vallomásokat is. Az incidens országos botránnyá, a finn történelem legnagyobb kiberbűncselekményévé vált. Az akkori miniszterelnök, Sanna Marin rendkívüli miniszteri ülést hívott össze, de már túl késő volt a hacker megállításához.

A ransom_man néven futó hacker speciális, titkosított szerveren hozott létre egy fórumot, amit csak Tor böngészővel lehetett közvetlenül megnyitni. Erre azért volt szüksége a bűnözőnek, mert a hagyományos tárhelyszolgáltatók – mint a Google vagy a Microsoft – perceken belül törölték volna az illegális tartalmat. A sötét weben viszont a szerver helye és az üzemeltető kiléte rejtve maradt, így az adatok onnan szivárogtak át a könnyebben elérhető, nyilvános felületekre.

Mielőtt elküldte volna a zsaroló e-maileket a betegeknek, a hacker feltöltötte a cég teljes ellopott adatbázisát a sötét webre. Ezek a jegyzetek azóta is keringenek az interneten. Auer olyan magánéleti dolgokat mondott a terapeutájának, amiket még a legközelebbi családtagjaival sem osztott meg.

Mint egy átlagos fiatal

Auer lakása Helsinki külvárosában vidámnak tűnik. Polcain Barbie-emléktárgyak sorakoznak, a nappali közepén pedig egy táncrúd található. De ő azt javasolja a riportereknek, hogy ne higgyenek a látszatnak: élete nagy részében depresszióval és szorongással küzdött. Először 2015-ben kért segítséget. Vastaamói terapeutájának mesélt mentális problémáiról, alkoholfogyasztásáról és egy idősebb férfival folytatott kapcsolatáról. Teljesen megbízott a terapeutájában, akivel jelentős előrelépést ért el. Fogalma sem volt róla, mit írt róla a szakember a jegyzetekbe az ülések alatt.

A zsaroló apránként, napi százas tételekben kezdte el közzétenni az orvosok feljegyzéseit a sötét webes fórumra, abban a reményben, hogy ezzel nyomást gyakorolhat a Vastaamo cégre, hogy kifizesse a körülbelül 535 ezer dollárnak megfelelő bitcoint.

A finn nyomozók attól tartottak, hogy az óriási adatmennyiség miatt nem fogják megtalálni a gyanúsítottat. Végül 2023 februárjában tartóztatták le ransom_mant, valódi nevén Aleksanteri Kivimäkit Franciaországban. Visszaszállították Finnországba, ahol hat év három hónap börtönbüntetésre ítélték.

Fotó: Europol

Nem volt elég nagy egyetlen tárgyalóterem sem ahhoz, hogy befogadja a felperesként megjelenő huszonegyezer volt beteget, ezért a közvetítéseket nyilvános helyeken, többek között mozikban tartották.

Az adatvédelem állatorvosi lova

„Kivimäki úgy néz ki, mint egy átlagos finn fiatalember” – mondta Auer. „Olyan érzést keltett bennem, mintha bárki lehetett volna.”

A kiszolgáltatott nő végül úgy döntött, szembenéz a félelmeivel. Beszélt a családjával, és a közösségi médiában is közzétette, hogy kiberbűnözés áldozata lett. Visszavette az irányítást a saját története felett, és kiadta könyvét. Elfogadta, hogy titkai örökké nyilvánosak maradnak.

A Vastaamo elleni támadásról, annak technikai részleteiről írtak annak idején a nemzetközi és a magyar sajtóban is. Most a BBC Radio 4 külön podcast-sorozatot indított, amely Auer történetén keresztül mutatja be a modern kiberbűnözés pusztító erejét. A műsorban szakértők elemzik, hogyan vált a Vastaamo-ügy az adatvédelem globális állatorvosi lovává. Hazánkban is újra felelevenedhet a téma: filmes portálok szerint a Most Wanted: Teen Hacker című dokumentumfilm-sorozat az HBO Max (Max) kínálatába is megérkezik. A sorozat várhatóan magyar felirattal és szinkronnal is elérhető lesz, és középpontjában nem csupán a hackelés folyamata, hanem az áldozatok emberi sorsa áll majd.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

