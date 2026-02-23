kárpát - medencetisza közpannoniavanniusnép

A jazigok a Kárpát-medencében

A jazigok a Kárpát-medencében élő nép volt, akik a Kr. e. 1. századtól tartózkodtak itt. A jazigok valószínűleg indoiráni eredetű népcsoport, amely erősen kötődött a lótenyésztéshez és a nomád életmódhoz.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 02. 23. 14:53
A jazigok a Kárpát-medencében
A jazigok a Kárpát-medencében
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jazigok a Kárpát-medence területén belül a Duna–Tisza közén éltek. Tacitus római történetíró is megörökítette őket Annelesében. Eszerint Claudius császár idejében a jazigok a Vannius nevű hadvezérrel álltak szövetségben.

A jazigok a Kárpát-medencében
Jazigok a Kárpát-medencében

A jazigok Róma mellett és ellen is harcoltak

Claudius arra utasította Palpellius Histert, Pannonia helytartóját, hogy a római csapatok álljanak készenlétben a Duna mentén megelőzendő a barbár betöréseket. Vannius római parancsnok lovasságát főleg a jazigok adták. Vannius erődökbe húzódva akarta elhúzni a háborút, de a
 jazigok ezt figyelmen kívül hagyva kivonultak a síkságra, majd kényszerű csata alakult ki a rómaiakkal, amit Vannius elvesztett. A megszerzett területet Vangio és Sido osztotta fel egymás között.

Jazigok éltek a Kapos völgyében is

A jazigok rokonságban álltak a roxolánokkal. A IV. század elején a szarmaták kiűzték a jazigokat addigi lakóhelyeikről; ekkor a jazigok a vandálokhoz menekültek. A vandál király, Visimar, Nagy Constantinus utolsó éveiben hazátlanná vált népével Pannóniába menekült és földet kért Constantinus császártól. Velük a jazigok is letelepedtek Pannóniában, ahol hatvan évig szolgálják a római császárokat. 

A jazigok a Kapos völgyében is megfordultak, ennek egyik bizonyítéka az a 16 kg súlyú hatalmas rézüst, melyet a Hőgyész és Regöly közötti mezőn találtak. Ezt az üstöt a jazigok vallásos szertartásaiknál használták s az áldozások alkalmával ebben főzték meg a leölt áldozati állatot. 

E lelet valószínűleg a jazigok 357. évi rablóhadjáratának idejéből maradt fenn – írta a Magyarország vármegyéi és városai című kötet 1914-ben.
A jazigok (Iazyges) a szarmata népek egyik csoportját alkották, akik a Kr. u. 1–4. században hosszú időre berendezkedtek a Duna–Tisza közén. Jelentőségük:
1) Ők voltak a római határ „keleti kapuőrei”, mert közvetlenül a római Pannonia mellett éltek, így:
– vagy ütközőnépként működtek (elválasztva Rómát más törzsektől),
– vagy fenyegetésként jelentek meg a Duna mentén.
2. Katonailag komoly tényezőnek számítottak,
3. Formálták a Kárpát-medence népességét
Több évszázadon át itt éltek, részben beolvadtak, részben továbbvonultak a népvándorlás viharaiban.
Régészeti nyomaik (temetők, fegyverek, lószerszámok) fontos kapaszkodók a korszak kutatásában, mert megmutatják, hogyan éltek a „római világ peremén” élő nomád népek. Kapcsot jelentettek Kelet és Nyugat között behozták a sztyeppei nomád kultúrát a Kárpát-medencébe, közben pedig folyamatos kapcsolatban álltak a római világgal.


 

Tacitus: Annales- a jazigokról

(Borzsák István fordítása)

Claudius, bár többször kérték őt is, nem avatkozott fegyverrel a barbárok versengésébe, de biztos menedéket ígért Vanniusnak, ha elűznék; s írt Palpellius Histernek, Pannonia parancsnokának, hogy egy legiót s a tartományból toborzott segédcsapatokat a Danuvius partján tartson készenlétben, oltalmul a legyőzötteknek és ijesztésül a győzteseknek, hogy szerencséjüktől elkapatva a mi békénket is meg ne zavarják. Mert megszámlálhatatlan tömeg közeledett, lugiusok s egyéb törzsek, az ország gazdagságának hírére, amit Vannius harminc éven át zsákmányolással és vámszedéssel halmozott fel. Ő maga csak gyalogsággal rendelkezett, lovassága a szarmata iazygokból került ki, így nem mérkőzhetett meg az ellenség sokaságával: ezért úgy határozott, hogy erősségekben védekezik s a háborút elhúzza. 

De a iazygok, kik az ostromot nem bírták és a közeli síkságokon kószáltak, elkerülhetetlenné tették az összecsapást, mivel a lugiusok s a hermundurok ott törtek be. Így aztán Vannius, leereszkedvén a várakból, vereséget szenved a csatában, bár azért balszerencséjében is dicsérték, mert maga is harcolt és a mellén kapott sebeket. Egyébként a Danuviuson várakozó hajókra menekült; nemsokára követték hívei, és miután földeket kaptak, Pannoniában telepedtek meg. Országát Vangio és Sido egymás közt osztotta fel, példás hűséggel irányunkban, alattvalóik előtt – akár a maguk, akár a szolgaság természete következtében –, míg csak pályáztak az uralomra, nagyon kedvelten, de annál gyűlöltebben, miután elnyerték. 

 

 

Fehér Tibor: Az aquincumi lovas című regényében mutatja be a jazigok világát úgy, hogy egy jazig fiú római környezetbe kerül és az ő sorsán keresztül mutatja be az időszakot. A könyv kiinduló történetét az adja, hogy a régészek egy fiatal férfi csontvázát találták meg Dunaújvárosban, az ő történetét rekonstruálta a szerző.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektompos márton

Van egy jobb ötletem

Bayer Zsolt avatarja

Támadt egy sokkal jobb ötletem, hallgatva ezt az idióta baromállat Lenin-fiút.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.