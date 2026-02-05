A legszerethetőbb zseni: Neumann János

Csodagyereknek számított és a legjobbaktól tanult

Neumann János 1903. december 28-án Budapesten született egy jómódú polgári család sarjaként. Édesapját, Neumann Miksát, a Magyar Hitel és Jelzálogbank Rt. vezető jogtanácsosát Ferenc József császár 1913-ban nemesi rangra emelte, aki ekkor kapta meg a margitai nemesi előnevet, amit a fia is viselhetett. János zseniális képességei már kisgyermek korában kitűntek; alig hatéves korában képes volt két hatjegyű számot fejben elosztani és folyékonyan beszélt németül, franciául, apjával otthon pedig latinul, illetve ógörögül társalgott.

Neumann János igazi csodagyereknek számított Fotó: Famous People

A középiskolai tanulmányait a kor egyik legkitűnőbb magyar oktatási intézményében, a budapesti fasori Evangélikus Gimnáziumban végezte, ahol olyan, később világhíressé lett iskolatársai voltak, mint a fizikai Nobel-díjas Wigner Jenő, vagy a közgazdasági Nobel-emlékérmet elnyert Harsányi Jenő, továbbá Teller Ede elméleti fizikus, aki a magfúzióval kapcsolatos kutatásaival írta be nevét az egyetemes tudománytörténetbe. Apja óhaját követve 1925-ben Zürichben vegyészmérnöki diplomát szerzett, ám emellett 1921-ben beiratkozott a Budapesti Tudományegyetem matematika szakára, ahol többek között Fejér Lipót előadásait hallgatta.

Az egyetemi évei alatt gyakran utazott Berlinben, ahol a két világhírű Nobel-díjastól, Albert Einsteintől statisztikus mechanikát, Fritz Habertől pedig kémiát tanult.

Albert Einsteint is a professzorai között tudhatta Fotó: Wikimedia Commons

A doktori fokozatot mindössze 23 éves korában szerezte meg Berlinben a halmazelméleti disszertációjának sikeres megvédésével. Az ezt követő években a modern kvantummechanika fellegvárában, a Göttingeni Egyetemen operátorelméleti és kvantumfizikai kutatásokat végzett, és kidolgozta a fizikai mérések matematikai elméletét, valamint bevezette a kvantumfizikában korszakalkotónak számító tiszta kvantummechanikai állapot fogalmát.

Neumannak köszönhetjük a modern számítógépet

A fiatal zsenire hamar felfigyelt a kor tudományos világa. Egykori iskolatársával, Wigner Jenővel együtt 1930-ban meghívták az Egyesült Államokba, ahol alig 27 évesen a patinás Princeton Egyetemen kapott professzori kinevezést.

Neumann János – vagy ahogyan Amerikában hívták, John von Neumann – így vált minden idők legfiatalabb egyetemi tanárává.

A rendkívüli tehetséggel megáldott magyar származású tudós a matematika szinte valamennyi területén maradandót alkotott; 150 tudománytörténeti jelentőségű dolgozatából 130 foglalkozott elméleti és alkalmazott matematikai, illetve játékelméleti és számítástechnikai témákkal.