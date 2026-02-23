Az OpenAI a január 16-i közlésének megfelelően a ChatGPT-ben elkezdte hirdetések megjelenítését. Egyelőre csak az Egyesült Államokban jelennek meg szponzorált tartalmak két ChatGPT-válasz között, de a világ többi országában is, várhatóan még idén, bevezetik a reklámmegjelenítést.

A kéretlen hirdetések az ingyenes és a Go – hazánkban havi 2990 forintos – előfizetési szintjein jönnek, a Plus (8990 Ft), a Pro (89 990 forint), a Business, az Enterprise és az Education előfizetők továbbra sem kapnak reklámokat.

A lépés éles ellenállást váltott ki a felhasználók többségéből, a legfőbb versenytárs Anthropic és a Perplexity rögtön közölte is, hogy ők bizony

soha nem fognak hirdetéseket nyomatni a chatbotjukkal, mivel az aláássa a felhasználók bizalmát.

Az Anthropic, a cég egyik legnagyobb riválisa rögtön gúnyt is űzött a dologból a Super Bowl tévéreklámjaiban, bemutatva, hogy a rosszul integrált hirdetések hogyan zavarhatják össze a fogyasztókat. Az alábbi reklámban egy fiatal férfi tanácsot kér a ChatGPT-től, hogy miként tudna jobban beszélgetni az édesanyjával: a bot egy darabig értelmesen beszél neki, azután minden figyelmeztetés nélkül olyan reklámot kezd el harsogni, hogy: „Keressen érzelmi kapcsolatot más idősebb nőkkel a Golden Encounters oldalán, az érett társkereső oldalon!”

Az OpenAI jelenleg a reklámozást néhány hirdetőre korlátozza, és a lekérdezések töredékében jeleníti meg csak. Az Adathena vizsgálata szerint eddig a válaszok mindössze 0,8%-ában jelentek meg hirdetések.

Miért fut a pénz után az OpenAI?

A legismertebb mesterséges intelligencia cég, az OpenAI jelenlegi helyzetét talán egy olyan száguldó szuperexpresszhez hasonlíthatnánk, melynek megépítése és üzemanyag-ellátása is több tízmilliárd dollárba kerül, miközben az utasok jelentős része még ingyen utazik rajta. Bár a cég bevételei 2026-ra elérték a bámulatos 20 milliárd dolláros éves szintet, ez a szám önmagában csalóka: a mesterséges intelligencia fejlesztése és fenntartása ugyanis jelenleg a technológiatörténet egyik legköltségesebb vállalkozása.