Ciprus és Róma – egy annektálás története

A kelet-mediterrán térségben fekvő sziget már az ókorban is híres volt gazdag természeti erőforrásairól, különösen réz- és faanyagáról – emiatt nem meglepő, hogy az évszázadok során számos birodalom rátette a kezét Ciprusra. Nagy Sándor halála után a sziget a Ptolemaidák uralma alá került, akik bár egy barátsági szerződéssel sokáig fenn tudták tartani a jó viszonyt az egyre erősödő Rómával, idővel mégis szembekerültek a hódító köztársasággal.

Róma és a Ptolemaioszok

A Kr. e. i. századra a Ptolemaioszok hatalma meggyengült, miközben a térségben egy másik birodalom, Róma egyre erősebb lett. Karthágó Kr. e. 146-os bukásával pedig végleg egyértelművé vált, hogy ki lesz az úr a régióban. Ciprust ekkor Ptolemaiosz király kormányozta, akiről sajnos meglehetősen keveset tudunk. Származása bizonytalan, de feltehetően XII. Ptolemaiosz Auletész testvére – és egyben VII. Kleopátra nagybátyja – volt.

VII. Kleopátra, Egyiptom utolsó királynője is a Ptolemaiosz dinasztiából származott. Forrás: Pinterest/Wolff

Cicero Róma barátjának és szövetségesének nevezte őt, ám – mivel a róla fennmaradt források töredékesek, és főként későbbi szerzőktől (Strabóntól, Plutarkhosztól és Ammianus Marcellinustól) származnak, akik gyakran saját politikai vagy erkölcsi mondanivalójuk alátámasztására használták alakját – pontos politikai állásfoglalása napjainkban is vita tárgyát képezi.

Miért annektálta Róma Ciprust?

A Kr. e. I. század közepén a Földközi-tenger keleti medencéje már szinte teljesen a római köztársaság befolyása alá került. A térség kisebb királyságai – köztük Ciprus – gyakran csak névleg voltak függetlenek, valójában a római politika szeszélyei döntöttek sorsuk felett. Ebben a feszült geopolitikai környezetben zajlott le Ptolemaiosz ciprusi király tragikus története, amely egy látszólag jelentéktelen sértésből indult ki, ám végül a királyság elvesztéséhez vezetett.

A kalózok és a sértés, amely mindent megváltoztatott

Kr. e. 67-ben Publius Clodius Pulcher, a később hírhedtté váló római politikus kilikiai kalózok fogságába esett. A kor szokásai szerint a foglyokért váltságdíjat követeltek, és mivel Clodius befolyásos családból származott, a kalózok komoly összeget reméltek érte.